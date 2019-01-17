Валентин Гафт выйдет на театральную сцену, несмотря на тяжелую болезнь





Некоторое время назад у Валентина Гафта диагностировали болезнь Паркинсона. По словам актера, в борьбе с недугом ему придает силы любимая работа. Его состояние здоровья продолжает ухудшаться, однако мэтр верит, что будет выходить на театральные подмостки до последнего.Зимой 2017 года Валентин Гафт был срочно госпитализирован из-за падения. Ему потребовалось оперативное вмешательство. По этой причине у него отсутствовала возможность играть в собственном проекте «Пока существует пространство». Творческая активность знаменитости пошла на спад, однако теперь, по информации пресс-службы театра «Современник», всеми любимый актер полон сил и собирается выйти на сцену. Валентин Гафт сыграет роль центрального персонажа в своей авторской постановке. Его почитатели, узнав эту новость, поспешили раскупить все билеты на спектакль.Валентин Гафт обычно открыто рассказывает о состоянии своего здоровья. Ранее он признался, что, хотя мозг ему еще подчиняется, но руки и ноги - нет. Более того, были времена, когда любимцу миллионов не хватало денег на лечение, и он был вынужден участвовать в развлекательных телепередачах.