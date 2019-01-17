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Валентин Гафт выйдет на театральную сцену, несмотря на тяжелую болезнь

Легендарный актер отечественного театра и кино Валентин Гафт собирается вновь порадовать почитателей своим появлением на сцене театра «Современник». Несмотря на то, что 83-летний артист тяжело болен, он исполнит роль главного героя в своем авторском спектакле «Пока существует пространство».


Валентин Гафт выйдет на театральную сцену, несмотря на тяжелую болезнь

Некоторое время назад у Валентина Гафта диагностировали болезнь Паркинсона. По словам актера, в борьбе с недугом ему придает силы любимая работа. Его состояние здоровья продолжает ухудшаться, однако мэтр верит, что будет выходить на театральные подмостки до последнего.

Зимой 2017 года Валентин Гафт был срочно госпитализирован из-за падения. Ему потребовалось оперативное вмешательство. По этой причине у него отсутствовала возможность играть в собственном проекте «Пока существует пространство». Творческая активность знаменитости пошла на спад, однако теперь, по информации пресс-службы театра «Современник», всеми любимый актер полон сил и собирается выйти на сцену. Валентин Гафт сыграет роль центрального персонажа в своей авторской постановке. Его почитатели, узнав эту новость, поспешили раскупить все билеты на спектакль.

Валентин Гафт выйдет на театральную сцену, несмотря на тяжелую болезнь

Валентин Гафт обычно открыто рассказывает о состоянии своего здоровья. Ранее он признался, что, хотя мозг ему еще подчиняется, но руки и ноги - нет. Более того, были времена, когда любимцу миллионов не хватало денег на лечение, и он был вынужден участвовать в развлекательных телепередачах.



 
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Культура
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 15:32

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