Яна Шевцова опубликовала результаты обследования, доказав, что абсолютно здорова





Экс-героиня реалити-шоу заявила, что новенькая участница является носителем опасного заболевания и может поставить под угрозу здоровье всех своих коллег.Эту информацию тут же подхватили популярные интернет-издания и сообщества в социальных сетях, поэтому Яна очень быстро стала самой обсуждаемой персоной на этой неделе. Многие зрители поверили в то, что Шевцова может быть носителем, так как с первого дня она начала слишком откровенно и распущено вести себя на съемочной площадке.В связи с этим в адрес кастинг-директора телестройки Надежды Ермаковой посыпалось очень много негатива, поскольку она подвергла опасности всех жителей «Дома-2». Однако она заверила, что новенькая участница полностью здорова, ведь после появления слухов ее сразу отправили в больницу на обследование.Впрочем, словам Ермаковой мало кто поверил. Большинство решило, что если сотрудники реалити-шоу не могут повлиять на то, чтобы Яну изгнали, то они сами выживут ее, завалив ее страницу в Instagram огромным количеством негативных комментариев.В какой-то момент Шевцовой все это надоело, и она опубликовала фотографию результатов ее анализов, и теперь каждый желающий может убедиться в том, что она полностью здорова.