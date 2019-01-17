Яна Шевцова опубликовала результаты обследования, доказав, что абсолютно здорова
Несколько дней назад в периметре телепроекта «Дом-2» эффектно появилась бывшая возлюбленная репера Гуфа Яна Шевцова, которая проявила симпатию Захару Саленко. И не успела она еще ничего сделать, как благодаря Валерии Фрост стала настоящей звездой.
Экс-героиня реалити-шоу заявила, что новенькая участница является носителем опасного заболевания и может поставить под угрозу здоровье всех своих коллег.
Эту информацию тут же подхватили популярные интернет-издания и сообщества в социальных сетях, поэтому Яна очень быстро стала самой обсуждаемой персоной на этой неделе. Многие зрители поверили в то, что Шевцова может быть носителем, так как с первого дня она начала слишком откровенно и распущено вести себя на съемочной площадке.
В связи с этим в адрес кастинг-директора телестройки Надежды Ермаковой посыпалось очень много негатива, поскольку она подвергла опасности всех жителей «Дома-2». Однако она заверила, что новенькая участница полностью здорова, ведь после появления слухов ее сразу отправили в больницу на обследование.
Впрочем, словам Ермаковой мало кто поверил. Большинство решило, что если сотрудники реалити-шоу не могут повлиять на то, чтобы Яну изгнали, то они сами выживут ее, завалив ее страницу в Instagram огромным количеством негативных комментариев.
В какой-то момент Шевцовой все это надоело, и она опубликовала фотографию результатов ее анализов, и теперь каждый желающий может убедиться в том, что она полностью здорова.
Экс-героиня реалити-шоу заявила, что новенькая участница является носителем опасного заболевания и может поставить под угрозу здоровье всех своих коллег.
Эту информацию тут же подхватили популярные интернет-издания и сообщества в социальных сетях, поэтому Яна очень быстро стала самой обсуждаемой персоной на этой неделе. Многие зрители поверили в то, что Шевцова может быть носителем, так как с первого дня она начала слишком откровенно и распущено вести себя на съемочной площадке.
В связи с этим в адрес кастинг-директора телестройки Надежды Ермаковой посыпалось очень много негатива, поскольку она подвергла опасности всех жителей «Дома-2». Однако она заверила, что новенькая участница полностью здорова, ведь после появления слухов ее сразу отправили в больницу на обследование.
Впрочем, словам Ермаковой мало кто поверил. Большинство решило, что если сотрудники реалити-шоу не могут повлиять на то, чтобы Яну изгнали, то они сами выживут ее, завалив ее страницу в Instagram огромным количеством негативных комментариев.
В какой-то момент Шевцовой все это надоело, и она опубликовала фотографию результатов ее анализов, и теперь каждый желающий может убедиться в том, что она полностью здорова.