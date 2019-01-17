АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
А Индии леопард загрыз 3-летнюю девочку, вырвав её из рук матери
EUR 76.14 USD 66.76
Курс валют на 17.01.2019

Яна Шевцова опубликовала результаты обследования, доказав, что абсолютно здорова

Несколько дней назад в периметре телепроекта «Дом-2» эффектно появилась бывшая возлюбленная репера Гуфа Яна Шевцова, которая проявила симпатию Захару Саленко. И не успела она еще ничего сделать, как благодаря Валерии Фрост стала настоящей звездой.

Экс-героиня реалити-шоу заявила, что новенькая участница является носителем опасного заболевания и может поставить под угрозу здоровье всех своих коллег.

Яна Шевцова опубликовала результаты обследования, доказав, что абсолютно здорова

Эту информацию тут же подхватили популярные интернет-издания и сообщества в социальных сетях, поэтому Яна очень быстро стала самой обсуждаемой персоной на этой неделе. Многие зрители поверили в то, что Шевцова может быть носителем, так как с первого дня она начала слишком откровенно и распущено вести себя на съемочной площадке.

В связи с этим в адрес кастинг-директора телестройки Надежды Ермаковой посыпалось очень много негатива, поскольку она подвергла опасности всех жителей «Дома-2». Однако она заверила, что новенькая участница полностью здорова, ведь после появления слухов ее сразу отправили в больницу на обследование.

Яна Шевцова опубликовала результаты обследования, доказав, что абсолютно здорова

Впрочем, словам Ермаковой мало кто поверил. Большинство решило, что если сотрудники реалити-шоу не могут повлиять на то, чтобы Яну изгнали, то они сами выживут ее, завалив ее страницу в Instagram огромным количеством негативных комментариев.

В какой-то момент Шевцовой все это надоело, и она опубликовала фотографию результатов ее анализов, и теперь каждый желающий может убедиться в том, что она полностью здорова.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 14:48

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
А Индии леопард загрыз 3-летнюю
Забытый на 20 лет в ангаре маслкар
Либерж Кпадону не смогла записать новую
Глюкоза поделилась своим методом
Павел Дуров пообещал, что текущий год
Минобороны РФ рассекретит новые
Ученые воссоздали походку ящера,
Ольга Сударкина может продвинуть
Валентин Гафт выйдет на театральную
Жилье на Мальдивах обошлось Анастасии
Мария Шукшина появится в эфире нового
Во Вьетнаме врачи спасли пациента от
Алексей Чадов умилил поклонников фото с
Ирландец делал инъекции своей спермы,
Звезда сериала «Папины дочки» Дарья
Алла Пугачева чуть не умерла из-за
В Сети обнаружили активно
Яна Шевцова опубликовала результаты
Олег Газманов в стихах поздравил Игоря
Гоген Солнцев попросил у Ольги Бузовой
Мединский ответил на негативные отзывы
Юрий Лоза унизил лидера "Ленинграда"
Французские СМИ ожидают, что Россия
Медики рассказали, чем опасны бананы
Украинский политик заявил, что
Ателье Lister Motor представило
Кинокритики назвали основных
Бренд Louis Vuitton представил
Полиция подтвердила информацию об
Ученые рекомендуют снизить потребление
Просмотреть все новости