Жилье на Мальдивах обошлось Анастасии Волочковой в полмиллиона рублей

Как отметил хозяин гостиницы, танцовщица влюбилась в это райское место. Вилла, где проживала Волочкова, в сутки обходится в 500-1500 долларов. Естественно, на Мальдивах есть и более экономные варианты размещения. Например, за простой номер, оформленный в светлых тонах, просят до 40 тысяч рублей в сутки. Ежедневно в номерах убирают, а на территории гостиницы гости могут пользоваться рестораном, верандой, бассейном и частным пляжем с белоснежным песком.На вилле на острове Анастасия Волочкова отдыхает несколько лет подряд. Владелец гостиницы отметил, что если балерина решится на переезд, то ей предложат более выгодные условия для постоянного проживания. Он предупредил, что россиянам следует быть осторожными, так как знаменитая танцовщица «влюбилась в этот райский уголок». Если она переедет, то «Россия потеряет потрясающую женщину».Ранее Анастасия Волочкова заявила своим подписчикам, что не против перебраться на Мальдивы. Но на родину она, все-таки вернулась. Балерина по-прежнему радует фолловеров в Instagram снимками интерьеров своего шикарного жилья.