Во Вьетнаме врачи спасли пациента от смерти с помощью 15 банок пива





По словам Ле Ван Лама, который является главой отделения реанимации, пациент поступил на «скорой помощи» в очень тяжелом состоянии. После того, как провели обследование, выяснилось, что уровень метанола в крови мужчины более чем в 1100 раз превышает норму. Это было вызвано тем, что вьетнамец употребил большое количество некачественных алкогольных напитков.Доктор рассказал, что в организм человека алкоголь поступает в двух формах – это метиловый и этиловый спирт. Первый является смертельно опасным для пациента, так как окисляется и превращается в ядовитый формальдегид. Когда в организм поступает метанол и этанол, то печень отдает предпочтение последнему, чтобы его обрабатывать. Поэтому врачам пришлось использовать нестандартный метод лечения. В пиве содержится антидот метанола. Изначально они влили в пациента три банки пива емкостью 0,3 литра. Когда медики увидели, что их способ действует, они давали Нгуену Ван Нхату по банке пенного напитка в час на протяжении 12 часов. Параллельно проводилась очистка крови от токсинов. Пациент вскоре пришел в себя, а спустя три недели покинул стены медучреждения.