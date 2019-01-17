Звезда сериала «Папины дочки» Дарья Мельникова завела в Instagram блог о материнстве

Накануне Дарья Мельникова разместила в Сети пост, посвященный первым 40 дням после родов. В первую очередь, кинозвезда посоветовала беременным поклонницам еще перед отъездом в роддом подготовить свою квартиру и себя к предстоящему событию. Артистка подчеркнула, что не надо сразу заниматься домашними делами, а практически все время отдыхать. Знаменитость отметила, что первый месяц дети обычно много спят, и поэтому до родов стоит составить список фильмов, книг и статей, так как будет свободное время на это. По ее словам, не у всех женщин проходит послеродовое восстановление легко, и поэтому Дарья посоветовала поклонницам воспользоваться услугой доставки еды на дом. Фанаты сразу же стали активно обсуждать советы Мельниковой, заявляя, что ее пост «очень полезный».Стоит напомнить, что Дарья Мельникова вместе со своим супругом Артуром Смольяниновым предпочитают не афишировать свою личную жизнь. В 2015 году у супругов родился первенец, имя которого они скрывали 2 года. Только в 2017 году стало известно, что мальчика назвали в честь отца - Артур.