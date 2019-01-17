Гоген Солнцев попросил у Ольги Бузовой прощения за изгнание из «Дома-2»

«Рад, что сейчас у Ольги дела идут в гору. Но все равно, хочу попросить прощения, что прям - гнобил тебя, Оль, на голосованиях во времена совместной жизни)», - написал он.





Уже практически год вся страна во главе с Андреем Малаховым обсуждает его брак с пенсионеркой, которая кардинально изменила свою внешность благодаря пластическим операциям. И Гоген явно не собирается останавливаться на достигнутом.Так, на днях он вспомнил о тех годах, что провел на реалити-шоу, решив пропиариться на Ольге Бузовой, которая сейчас является одной из самых популярных ведущих «Дома-2».Гоген Солнцев попросил у теледивы прощение за то, во время голосования на вылет он всегда был против нее, так как ему казалась, что таким застенчивым и закомплексованным девушкам на проекте и телевидении нет места.На своей странице в социальной сети Instagram бывший герой телестройки даже опубликовал фото того самого листа голосования, на котором фотография Бузовой была зачеркнута, судя по всему, самим Гогеном.Стоит сказать, что вряд ли Ольга Бузова отреагирует на извинения своего экс-коллеги, поскольку за столько лет работы на телевидении она уже научилась различать, кто действительно хочет искренне извиниться перед ней, а кто, прикрываясь муками совести, в очередной раз оскорбляет и принижает ее достоинство.