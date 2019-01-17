АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
А Индии леопард загрыз 3-летнюю девочку, вырвав её из рук матери
EUR 76.14 USD 66.76
Курс валют на 17.01.2019

Гоген Солнцев попросил у Ольги Бузовой прощения за изгнание из «Дома-2»

Ни для кого не секрет, что многие участники «Дома-2» приходят в периметр исключительно для того, чтобы прославиться, и Гоген Солнцев один из них. Молодой человек сразу привлек к себе внимание публики и продолжает это делать до сих пор, несмотря на то, что покинул стены телепроекта много лет назад.

Уже практически год вся страна во главе с Андреем Малаховым обсуждает его брак с пенсионеркой, которая кардинально изменила свою внешность благодаря пластическим операциям. И Гоген явно не собирается останавливаться на достигнутом.

Гоген Солнцев попросил у Ольги Бузовой прощения за изгнание из «Дома-2»

Так, на днях он вспомнил о тех годах, что провел на реалити-шоу, решив пропиариться на Ольге Бузовой, которая сейчас является одной из самых популярных ведущих «Дома-2».

Гоген Солнцев попросил у теледивы прощение за то, во время голосования на вылет он всегда был против нее, так как ему казалась, что таким застенчивым и закомплексованным девушкам на проекте и телевидении нет места.

«Рад, что сейчас у Ольги дела идут в гору. Но все равно, хочу попросить прощения, что прям - гнобил тебя, Оль, на голосованиях во времена совместной жизни)», - написал он.

Гоген Солнцев попросил у Ольги Бузовой прощения за изгнание из «Дома-2»

На своей странице в социальной сети Instagram бывший герой телестройки даже опубликовал фото того самого листа голосования, на котором фотография Бузовой была зачеркнута, судя по всему, самим Гогеном.

Стоит сказать, что вряд ли Ольга Бузова отреагирует на извинения своего экс-коллеги, поскольку за столько лет работы на телевидении она уже научилась различать, кто действительно хочет искренне извиниться перед ней, а кто, прикрываясь муками совести, в очередной раз оскорбляет и принижает ее достоинство.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 14:42

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
А Индии леопард загрыз 3-летнюю
Забытый на 20 лет в ангаре маслкар
Либерж Кпадону не смогла записать новую
Глюкоза поделилась своим методом
Павел Дуров пообещал, что текущий год
Минобороны РФ рассекретит новые
Ученые воссоздали походку ящера,
Ольга Сударкина может продвинуть
Валентин Гафт выйдет на театральную
Жилье на Мальдивах обошлось Анастасии
Мария Шукшина появится в эфире нового
Во Вьетнаме врачи спасли пациента от
Алексей Чадов умилил поклонников фото с
Ирландец делал инъекции своей спермы,
Звезда сериала «Папины дочки» Дарья
Алла Пугачева чуть не умерла из-за
В Сети обнаружили активно
Яна Шевцова опубликовала результаты
Олег Газманов в стихах поздравил Игоря
Гоген Солнцев попросил у Ольги Бузовой
Мединский ответил на негативные отзывы
Юрий Лоза унизил лидера "Ленинграда"
Французские СМИ ожидают, что Россия
Медики рассказали, чем опасны бананы
Украинский политик заявил, что
Ателье Lister Motor представило
Кинокритики назвали основных
Бренд Louis Vuitton представил
Полиция подтвердила информацию об
Ученые рекомендуют снизить потребление
Просмотреть все новости