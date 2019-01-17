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Кинокритики назвали основных претендентов на «Оскар»

Кинокритики дали свой прогноз относительно того, кто является основными претендентами на «Оскар» в номинации «Лучший фильм». Победу эксперты пророчат драме «Рома», мелодраме «Зеленая книга» или фильму «Звезда родилась».

Кинокритики назвали основных претендентов на «Оскар»


По мнению кинокритиков, лента Брэдли Купера, в которой он сыграл главную роль с Леди Гагой, имеет шанс получить «Оскар» с вероятностью 7:1. В фильме рассказана история романтических отношений юной начинающей певицы и музыканта в стиле кантри. Драма, над которой работал Альфонсо Куарон, имеет аналогичные шансы. В этой киноленте зрители знакомятся с судьбой одной мексиканской семьи, которая жила в 70-х годах прошлого столетия. В отличии от двух вышеуказанных работ, фильм Питера Фаррелли уже получил в 2018 году награду Национального совета кинокритиков. В «Зеленой книге» показана история путешествия Дона Ширли и Тони Липа в 60-е годы. Джазовый пианист и его водитель разъезжали по югу США, а их путеводителем стала «зеленая книга» с указанием безопасных маршрутов для афроамериканцев.

Кинокритики назвали основных претендентов на «Оскар»


Как отметили эксперты, «Оскар» как «Лучший режиссер» могут получить Спайк Ли, Брэдли Купер или Альфонсо Куарон. Результаты кинопремии станут известны 22 января наступившего года, а вручение наград запланировано на 24 февраля в Голливуде в театре «Долби».



 
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Культура
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 13:41

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