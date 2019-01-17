Кинокритики назвали основных претендентов на «Оскар»





По мнению кинокритиков, лента Брэдли Купера, в которой он сыграл главную роль с Леди Гагой, имеет шанс получить «Оскар» с вероятностью 7:1. В фильме рассказана история романтических отношений юной начинающей певицы и музыканта в стиле кантри. Драма, над которой работал Альфонсо Куарон, имеет аналогичные шансы. В этой киноленте зрители знакомятся с судьбой одной мексиканской семьи, которая жила в 70-х годах прошлого столетия. В отличии от двух вышеуказанных работ, фильм Питера Фаррелли уже получил в 2018 году награду Национального совета кинокритиков. В «Зеленой книге» показана история путешествия Дона Ширли и Тони Липа в 60-е годы. Джазовый пианист и его водитель разъезжали по югу США, а их путеводителем стала «зеленая книга» с указанием безопасных маршрутов для афроамериканцев.Как отметили эксперты, «Оскар» как «Лучший режиссер» могут получить Спайк Ли, Брэдли Купер или Альфонсо Куарон. Результаты кинопремии станут известны 22 января наступившего года, а вручение наград запланировано на 24 февраля в Голливуде в театре «Долби».