Бренд Louis Vuitton представил беспроводные наушники Horizon





Louis Vuitton выпустил на рынок модного конкурента AirPods, который может появиться на показе в Париже. Гарнитура доступна в четырёх вариантах цвета, включая чёрный, белый, красный и с полосками. Также корпус украшен логотипом компании и монограммой. Над дизайном трудился Вирджил Абло, креативный директор, отвечающий за мужскую линию продуктов Louis Vuitton.Техническая составляющая Horizon была сделана Master & Dynamic, специализирующейся на аудиотехнике. При активном прослушивании музыки наушники на одном заряде должны продержаться 3,5 часа, а без использования - 10 часов.Ожидается, что во время показа мужской одежды в Париже манекенщики выйдут на подиум в гарнитуре Horizon. Продажи Louis Vuitton запланировал на конец лета. Оформить предзаказ на наушники можно за 995 долларов.