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Бренд Louis Vuitton представил беспроводные наушники Horizon

Бренд Louis Vuitton представил свои первые беспроводные наушники Horizon. Заказать гарнитуру с фирменным логотипом можно за 995 долларов.
Бренд Louis Vuitton представил беспроводные наушники Horizon

Louis Vuitton выпустил на рынок модного конкурента AirPods, который может появиться на показе в Париже. Гарнитура доступна в четырёх вариантах цвета, включая чёрный, белый, красный и с полосками. Также корпус украшен логотипом компании и монограммой. Над дизайном трудился Вирджил Абло, креативный директор, отвечающий за мужскую линию продуктов Louis Vuitton.

Техническая составляющая Horizon была сделана Master & Dynamic, специализирующейся на аудиотехнике. При активном прослушивании музыки наушники на одном заряде должны продержаться 3,5 часа, а без использования - 10 часов.
Бренд Louis Vuitton представил беспроводные наушники Horizon

Ожидается, что во время показа мужской одежды в Париже манекенщики выйдут на подиум в гарнитуре Horizon. Продажи Louis Vuitton запланировал на конец лета. Оформить предзаказ на наушники можно за 995 долларов.



 
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Технологии
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 13:39

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