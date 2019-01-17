В Сети обнаружили активно распространяющийся вирус-шифровальщик Djvu





Вредонос, который написали на основе вируса STOP, появляется на компьютере, загружая четыре файла, которые подчиняют атакованную технику. Пользователей вводит в заблуждение, отправленное лже-сообщение, касающееся обновления Windows. На персональном компьютере после того, как произошло заражение, всплывают контакты вымогателей, а также стоимость услуги на снятие блокировки.В свою очередь хакеры предлагают скидку пострадавшим пользователям, которые обратились к ним сразу, когда произошло инфицирование компьютера. В настоящее время специалистам не удаётся пока вернуть контроль над устройствами.