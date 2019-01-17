Мединский ответил на негативные отзывы к фильму "Т-34" о Великой Отечественной





На заседании членов Российского исторического общества, где обсуждались посвящённые 75-летию изгнания фашистов из Восточной Европы мероприятия, Мединский высказался касательно кинокартины "Т-34" и некоторых отзывов о ней. Политик назвал комментаторов, которым историческая драма не понравилась, историками-любителями, а саму ленту - феерически успешной. Мединскому было возмутительно читать, что пишут некоторые зрители о патриотическом "Т-34".В основном критикам показался чересчур "голливудским" финал, хотя об американском кино так зачастую не говорят. Министр культуры привёл в пример "Спасти рядового Райана" и "Ярость", где расписываются подвиги солдатов из США во время Второй мировой. В отличие от голливудских картин, "Т-34" подкреплена подлинными историческими фактами.Напомним, что главным героем драмы является курсант Ивушкин в исполнении Александра Петрова, который сбегает из плена и на легендарном танке борется с немецкими асами. В фильме также можно увидеть актёров Ирину Старшенбаум и Виктора Добронравова.