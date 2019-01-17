Юрий Лоза унизил лидера "Ленинграда" Сергея Шнурова и его творчество

Сергей Шнуров вызвал негативную реакцию Юрия Лозы, известного резкими высказываниями в адрес известных звезд отечественного шоу-бизнеса. В одном из интервью исполнитель песни "Плот" заявил, что лидеру "Ленинграда" не хватает словарного запаса. По мнению исполнителя, такой уровень художественности и литературности можно сравнить с уровнем "помоечных бомжей".Юрий Лоза не может назвать творчество такого рода искусством. То, что рок-музыканту удалось собрать 65-тысячный стадион в 2018 году, ставший рекордным для "Ленинграда", 64-летний певец большой заслугой не считает.На концерты Сергея Шнурова поклонники идут не за музыкой и не поэзией. Их там нет. Людям необходимо унижение со стороны популярного певца, чувство боли, заключил Юрий Эдуардович.