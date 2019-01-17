Французские СМИ ожидают, что Россия побьет свой рекорд торгового баланса





Изучив данные, представленные российской Федеральной таможенной службой, аналитики установили, что в период с января по ноябрь 2018 года положительное сальдо между разностью экспорта и импорта (торговым балансом), составило 191,4 миллиарда долларов. Показатели за аналогичный период 2017 года оказались ниже на 65,2%. Более того, в 2011 году Россия поставила рекорд в размере 198 миллиардов долларов, но он, скорее всего, окажется побит.Помимо этого, на 19,3% вырос российский внешнеторговый оборот, он составил 629 миллиардов долларов. На 27,5% возросли показатели российского экспорта, составившие более 410 миллиардов долларов. При этом большая доля экспорта (почти 64%) приходится на энергоносители. Ранее агентство Bloomberg усмотрело в положительном торговом балансе и профиците федерального бюджета России хорошие макроэкономические показатели. Экономисты считают, что страна успела подготовиться к новым санкциям, и изоляция России теперь станет только усиливаться.