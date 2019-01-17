АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Флагман LG G8 может иметь подключаемый второй экран
EUR 76.14 USD 66.76
Курс валют на 17.01.2019

Французские СМИ ожидают, что Россия побьет свой рекорд торгового баланса

Французские эксперты предрекли России рекордный экономический рост. По мнению французской деловой газеты Les Echos, у России есть все шансы, чтобы побить рекорд по положительному сальдо торгового баланса, поставленный в 2011 году.
Французские СМИ ожидают, что Россия побьет свой рекорд торгового баланса

Изучив данные, представленные российской Федеральной таможенной службой, аналитики установили, что в период с января по ноябрь 2018 года положительное сальдо между разностью экспорта и импорта (торговым балансом), составило 191,4 миллиарда долларов. Показатели за аналогичный период 2017 года оказались ниже на 65,2%. Более того, в 2011 году Россия поставила рекорд в размере 198 миллиардов долларов, но он, скорее всего, окажется побит.

Помимо этого, на 19,3% вырос российский внешнеторговый оборот, он составил 629 миллиардов долларов. На 27,5% возросли показатели российского экспорта, составившие более 410 миллиардов долларов. При этом большая доля экспорта (почти 64%) приходится на энергоносители. Ранее агентство Bloomberg усмотрело в положительном торговом балансе и профиците федерального бюджета России хорошие макроэкономические показатели. Экономисты считают, что страна успела подготовиться к новым санкциям, и изоляция России теперь станет только усиливаться.



 
+Дзен +Яндекс новости
Экономика / Главные новости
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 14:14

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Юрий Лоза унизил лидера "Ленинграда"
Французские СМИ ожидают, что Россия
Медики рассказали, чем опасны бананы
Украинский политик заявил, что
Ателье Lister Motor представило
Кинокритики назвали основных
Бренд Louis Vuitton представил
Полиция подтвердила информацию об
Ученые рекомендуют снизить потребление
Александр Васильев: У Анастасии
Стало известно, сколько зарабатывает
Над Тихим океаном сгорел советский
Действия российских пограничников возле
Никита Пресняков рассказал, как
В Москве скончался продюсер Алексей
Microsoft внесёт крупные изменения в
Японцы поделились способом похудения
Чтобы доказать свою теорию, члены
КАМАЗ утвердил программу «Качество-2019»
«Дом-2»: Юлия Романова опять устроила
Жители Малайзии записали на видео
Анастасия Волочкова вернулась в Москву
Ведущий "Русского лото" Михаил Борисов
Искусственный интеллект обнаружил
Nissan готовит к выпуску новый
Армен Джигарханян скоро посетит
Роберт Паттинсон и Жюльет Бинош
Toyota Supra должна установить рекорд в
Мужчин привлекают женщины с низким
Павел Деревянко записал видео о жизни
Просмотреть все новости