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Полиция подтвердила информацию об избиении Агаты Муцениеце супругом Павлом Прилучным

Полиция подтвердила информацию об избиении российской актрисы Агаты Муцениеце мужем Павлом Прилучным. Но сами супруги эти сведения опровергают.

Полиция подтвердила информацию об избиении Агаты Муцениеце супругом Павлом Прилучным

Актеры живут в браке более 7 лет. За это время у них появились наследники Мия и Тимофей. Агате Муцениеце и Павлу Прилучному приходилось сталкиваться с конфликтами, однако они быстро мирились. Недавно в СМИ появилась информация, что во время одного из скандалов Павел Прилучный избил возлюбленную.

В полицейском участке Подмосковья подтвердили эти данные. Стражи порядка отметили, что 28 декабря в отдел поступил звонок от девушки, заявившей, что в поселке под названием Трувиль на одном из соседних участков мужчина избивает женщину. Они рассказали, что с артистом провели профилактическую беседу, а пострадавшая не подавала заявления на законного мужа.
Полиция подтвердила информацию об избиении Агаты Муцениеце супругом Павлом Прилучным

Сама актриса не желает подтверждать этот факт и рекомендует дополнить раздутый СМИ скандал информацией о своей "коме" или "2-летней беременности".



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 13:34

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