Полиция подтвердила информацию об избиении Агаты Муцениеце супругом Павлом Прилучным





Актеры живут в браке более 7 лет. За это время у них появились наследники Мия и Тимофей. Агате Муцениеце и Павлу Прилучному приходилось сталкиваться с конфликтами, однако они быстро мирились. Недавно в СМИ появилась информация, что во время одного из скандалов Павел Прилучный избил возлюбленную.В полицейском участке Подмосковья подтвердили эти данные. Стражи порядка отметили, что 28 декабря в отдел поступил звонок от девушки, заявившей, что в поселке под названием Трувиль на одном из соседних участков мужчина избивает женщину. Они рассказали, что с артистом провели профилактическую беседу, а пострадавшая не подавала заявления на законного мужа.Сама актриса не желает подтверждать этот факт и рекомендует дополнить раздутый СМИ скандал информацией о своей "коме" или "2-летней беременности".