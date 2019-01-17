Александр Васильев: У Анастасии Макеевой «бродвейская внешность»
Александр Васильев, являющийся популярным отечественным историком моды, заявил, что Анастасия Макеева могла бы сделать успешную карьеру даже в США, так как у актрисы «бродвейская внешность». Но по мнению Александра Александровича, из-за недостаточного знания английского языка и ярко выраженного акцента на Бродвее артистке делать нечего.
Александр Васильев постоянно оценивает стиль одежды отечественных знаменитостей. В этот раз историк моды дал оценку нарядам Анастасии Макеевой, заявляя, что она всегда хорошо одевается. Он подчеркнул, что у актрисы замечательная фигура, а также свой стиль одежды, в которых можно выходить на сцену.
Александр Александрович подчеркнул, что кинозвезда выбирает длинные платья из парчи и кружева. По его словам, украшения, а также объемный декор нарядов «цепляют глаз» зрителя даже издали.
Александр Васильев постоянно оценивает стиль одежды отечественных знаменитостей. В этот раз историк моды дал оценку нарядам Анастасии Макеевой, заявляя, что она всегда хорошо одевается. Он подчеркнул, что у актрисы замечательная фигура, а также свой стиль одежды, в которых можно выходить на сцену.
Александр Александрович подчеркнул, что кинозвезда выбирает длинные платья из парчи и кружева. По его словам, украшения, а также объемный декор нарядов «цепляют глаз» зрителя даже издали.