Стало известно, сколько зарабатывает Марат Башаров

На сегодняшний день Марат Башаров принимает участие в постановке спектаклей «Любовь@.ru» и «Идея фикс». Одно появление артиста на сцене стоит чуть более полумиллиона рублей. За каждый эпизод телепередачи «Битва экстрасенсов» ему выплатили примерно такую же сумму, а всего было отснято 14 серий. Как признавался сам Башаров, некоторые из участников предлагали ему почти миллион рублей в обмен на успешное завершение испытания. Что касается съемок в телесериалах и кино, то в них актер практически участия не принимает, поскольку там посменная оплата. За 12 часов работы он получит около 300 000 рублей.Марат Башаров содержит собственную семью, а также и старшую дочь Амели, которую не так давно возил в горы, чтобы покататься на лыжах.