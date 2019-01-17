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Стало известно, сколько зарабатывает Марат Башаров

Знаменитый актер и телеведущий Марат Башаров не так давно был замешан в скандальной истории с избиением своей жены Елизаветы Шевырковой. Теперь же стало известно, что один его выход на сцену обходится работодателю почти в 600 000 рублей.
Стало известно, сколько зарабатывает Марат Башаров

На сегодняшний день Марат Башаров принимает участие в постановке спектаклей «Любовь@.ru» и «Идея фикс». Одно появление артиста на сцене стоит чуть более полумиллиона рублей. За каждый эпизод телепередачи «Битва экстрасенсов» ему выплатили примерно такую же сумму, а всего было отснято 14 серий. Как признавался сам Башаров, некоторые из участников предлагали ему почти миллион рублей в обмен на успешное завершение испытания. Что касается съемок в телесериалах и кино, то в них актер практически участия не принимает, поскольку там посменная оплата. За 12 часов работы он получит около 300 000 рублей.

Марат Башаров содержит собственную семью, а также и старшую дочь Амели, которую не так давно возил в горы, чтобы покататься на лыжах.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 13:04

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