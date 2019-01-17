Над Тихим океаном сгорел советский спутник "Прогноз-6"
Над Тихим океаном сгорел советский спутник "Прогноз-6", фрагменты которого упали в воду у берегов Новой Зеландии. Аппарат работал на орбите с 1977 года.
Система контроля США за космическим пространством сообщила, что на северо-востоке от Новой Зеландии в Тихий океан упал сгоревший спутник "Прогноз-6". 16 января аппарат списали с орбиты Земли по причине длительного срока его службы. После этого спутник упал в плотные атмосферные слои. Там "Прогноз-6" почти полностью сгорел. Лишь некоторые фрагменты смогли долететь до океана.
Аппарат для астрофизических исследований в космосе запустили с российского космодрома Байконур на ракете "Молния". Спутником советские учёные пользовались на протяжении многих лет с 1977 года.
Система контроля США за космическим пространством сообщила, что на северо-востоке от Новой Зеландии в Тихий океан упал сгоревший спутник "Прогноз-6". 16 января аппарат списали с орбиты Земли по причине длительного срока его службы. После этого спутник упал в плотные атмосферные слои. Там "Прогноз-6" почти полностью сгорел. Лишь некоторые фрагменты смогли долететь до океана.
Аппарат для астрофизических исследований в космосе запустили с российского космодрома Байконур на ракете "Молния". Спутником советские учёные пользовались на протяжении многих лет с 1977 года.
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 12:50