Действия российских пограничников возле Курил возмутили МИД Японии





Инцидент с задержанием двух японских рыболовецких кораблей произошел седьмого января. Российские пограничники, не обнаружив некоторых разрешительных документов, решили сопроводить судна в порт Южно-Курильск. Там было проведено дополнительное разбирательство, выписан штраф, после чего рыбаков отпустили.Однако данными действиями, по словам МИДа Японии, Россия нарушила некоторые существующие договоренности о рыбном промысле, производимом в районе четырех северных островов (японское название южных Курильских островов). Назвав действия пограничников неприемлемыми, российской стороне был выражен протест.