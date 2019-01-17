Действия российских пограничников возле Курил возмутили МИД Японии
В Министерстве иностранных дел Японии были возмущены действиями пограничной службы ФСБ РФ в отношении японских рыбаков, из-за чего России был заявлен протест. Японские дипломаты считают, что задержав рыболовецкие судна из-за якобы отсутствующих документов, Россия нарушила договоренности.
Инцидент с задержанием двух японских рыболовецких кораблей произошел седьмого января. Российские пограничники, не обнаружив некоторых разрешительных документов, решили сопроводить судна в порт Южно-Курильск. Там было проведено дополнительное разбирательство, выписан штраф, после чего рыбаков отпустили.
Однако данными действиями, по словам МИДа Японии, Россия нарушила некоторые существующие договоренности о рыбном промысле, производимом в районе четырех северных островов (японское название южных Курильских островов). Назвав действия пограничников неприемлемыми, российской стороне был выражен протест.
Инцидент с задержанием двух японских рыболовецких кораблей произошел седьмого января. Российские пограничники, не обнаружив некоторых разрешительных документов, решили сопроводить судна в порт Южно-Курильск. Там было проведено дополнительное разбирательство, выписан штраф, после чего рыбаков отпустили.
Однако данными действиями, по словам МИДа Японии, Россия нарушила некоторые существующие договоренности о рыбном промысле, производимом в районе четырех северных островов (японское название южных Курильских островов). Назвав действия пограничников неприемлемыми, российской стороне был выражен протест.
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Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 12:35