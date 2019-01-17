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Microsoft внесёт крупные изменения в голосовой помощник Cortana ОС Windows 10

Microsoft внесёт ряд крупных изменений в голосовой помощник Cortana операционки Windows 10. Разработчики собираются на панели задач произвести разделение внутрисистемного поиска, а также Cortana.

Microsoft внесёт крупные изменения в голосовой помощник Cortana ОС Windows 10


Благодаря этому представится возможность обработки голосовых запросов отдельно, осуществляя ввод текста в поле, предназначенное для поиска определённых файлов либо документов. Такого рода изменение реализуют в будущем крупном обновлении ОС Windows, запланированном на апрель месяц. Когда выйдет апдейт, голосовой поиск перестанет работать совместно с текстовым. В свою очередь Дона Саркар, являющаяся руководителем программы, именуемой как Microsoft Insider, отмечает, что за счёт этого сторонние разработчики смогут примнять поиск, а также голосовой помощник. В данном случае будет упрощена работа для конечных потенциальных пользователей.

Между тем, такого рода нововведение хорошо ослабляет позиции Cortana, так как раньше от неё ожидали непосредственно интеллектуального поиска. В данном случае ей останется работа непосредственно с Microsoft To-Do. Интеграция с ней была запланирована уже давно.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:20

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