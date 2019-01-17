АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Флагман LG G8 может иметь подключаемый второй экран
EUR 76.14 USD 66.76
Курс валют на 17.01.2019

Японцы поделились способом похудения без диет и тренировок

Японцы поделились способом похудения без диет и тренировок, занимающим 5 минут в день. Эффект от простого упражнения наблюдается уже в ближайшее время.
Японцы поделились способом похудения без диет и тренировок

Японию относят к нации стройных людей не только по причине генетической предрасположенности к худобе, но также отношения к здоровью организма. Так, в стране действует "закон Метабо", предписывающий определённый объём талии для каждого возраста. Если японец полнее необходимого, его принудительно направляют лечить ожирение либо штрафуют. При большой популярности в Азии кулинарии в стране Восходящего солнца всего 3 процента граждан страдают лишним весом.

Для сравнения, в США показатель равен 30 процентам, в России - 17. По всему миру наблюдается тенденция к ожирению даже среди молодёжи и детей. В Японии активно пропагандируют физические упражнения и сбалансированное питание, однако жители страны знают секрет, который ведёт к похудению без особых усилий.
Японцы поделились способом похудения без диет и тренировок

Для него необходимы всего 5 минут в день и валик из банного полотенца толщиной от 8 до 12 см. Упражнение сопоставимо с сеансом массажа и даёт результаты уже через несколько дней. Лёжа спиной на полу, необходимо под поясницу подсунуть валик, а руки завести за голову. Также нужно определённым образом сложить ладони и ступни.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 12:13

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Над Тихим океаном сгорел советский
Действия российских пограничников возле
Никита Пресняков рассказал, как
В Москве скончался продюсер Алексей
Microsoft внесёт крупные изменения в
Японцы поделились способом похудения
Чтобы доказать свою теорию, члены
КАМАЗ утвердил программу «Качество-2019»
«Дом-2»: Юлия Романова опять устроила
Жители Малайзии записали на видео
Анастасия Волочкова вернулась в Москву
Ведущий "Русского лото" Михаил Борисов
Искусственный интеллект обнаружил
Nissan готовит к выпуску новый
Армен Джигарханян скоро посетит
Роберт Паттинсон и Жюльет Бинош
Toyota Supra должна установить рекорд в
Мужчин привлекают женщины с низким
Павел Деревянко записал видео о жизни
Марихуана меняет структуру
Ольга Бузова на Мальдивах расплакалась,
Звезда шоу "6 кадров" Сергей Дорогов
Ученые: Почти 60% диких видов кофе
Майк Тайсон попросил поклонников
Виктория Романец ходила по Милану в
Lenovo представит вскоре новый смартфон
Звезда «Дома-2» Тата Абрамсон
Сергей Шнуров разочаровал подписчиков
В Сети появились снимки хэтчбека Audi
Учёные назвали точную дату гибели Земли
Просмотреть все новости