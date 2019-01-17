Японцы поделились способом похудения без диет и тренировок





Японию относят к нации стройных людей не только по причине генетической предрасположенности к худобе, но также отношения к здоровью организма. Так, в стране действует "закон Метабо", предписывающий определённый объём талии для каждого возраста. Если японец полнее необходимого, его принудительно направляют лечить ожирение либо штрафуют. При большой популярности в Азии кулинарии в стране Восходящего солнца всего 3 процента граждан страдают лишним весом.Для сравнения, в США показатель равен 30 процентам, в России - 17. По всему миру наблюдается тенденция к ожирению даже среди молодёжи и детей. В Японии активно пропагандируют физические упражнения и сбалансированное питание, однако жители страны знают секрет, который ведёт к похудению без особых усилий.Для него необходимы всего 5 минут в день и валик из банного полотенца толщиной от 8 до 12 см. Упражнение сопоставимо с сеансом массажа и даёт результаты уже через несколько дней. Лёжа спиной на полу, необходимо под поясницу подсунуть валик, а руки завести за голову. Также нужно определённым образом сложить ладони и ступни.