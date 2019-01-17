Чтобы доказать свою теорию, члены Общества плоской Земли совершат круиз к «краю Земли»





Когда сторонники необычной теории показывают карту, на которой все континенты находятся в ледяном кольце, их обычно спрашивают, почему они не исследуют территорию до этой стены, и не представят документальных доказательств. Обычно все упиралось в недостаточное финансирование, однако, похоже, члены Общества плоской Земли нашли спонсора, который оплатит им круизное путешествие.Сторонники теории плоской Земли называют Антарктиду неприступным регионом, куда обычного человека не пустят, поскольку это, по сути, граница планеты. В рамках своего путешествия члены Общества плоской Земли собираются проплыть максимально возможное расстояние параллельно этой стене, чтобы доказать ее замкнутость. Все путешествие будет запечатлено на видеокамеру и тщательно задокументировано.