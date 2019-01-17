«Дом-2»: Юлия Романова опять устроила на проектной кухне драку
Бывшая возлюбленная Саймона Марданшина Юлия Романова снова спровоцировала на реалити-шоу «Дом-2» потасовку.
Не секрет, что Юлия до сих пор так и не построила в Периметре нормальные отношения, а все ее попытки закончились провалом.
Сначала от Романовой, которая, к слову, сама в этом и виновата, «сбежал» Марданшин, а после и Даниил Сахнов. Только вот выслушивать мнения по этому поводу от других участников Юлия по-прежнему не может спокойно. Более того, последнее напоминание об ее ошибках прошлого и вовсе закончилось на проектной кухне очередной дракой.
Несколько часов назад в социальных сетях появился видеоролик, на котором запечатлено, как Каролина Миргородская начала говорить Юлии о двух ее попытках построить крепкие и продолжительные отношения, которые потерпели фиаско.
В результате все закончилось тем, что Романова начала хамить и провоцировать Миргородскую на агрессию. Правда, начала драку не Каролина, которая предупредила Юлию, что никогда не дралась, но все-таки хочет ударить ее, а скандальная брюнетка.
Оттащил от Каролины озверевшую Юлию Захар Саленко, который все это время наблюдал за ссорой девушек. Впрочем, и после этого Романова не могла успокоиться, и продолжала кричать в адрес Миргородской.
Нужно отметить, что телезрителей «Дома-2» шокировало поведение брюнетки, которое многие из них назвали «ненормальным» и «неадекватным».
Не секрет, что Юлия до сих пор так и не построила в Периметре нормальные отношения, а все ее попытки закончились провалом.
Сначала от Романовой, которая, к слову, сама в этом и виновата, «сбежал» Марданшин, а после и Даниил Сахнов. Только вот выслушивать мнения по этому поводу от других участников Юлия по-прежнему не может спокойно. Более того, последнее напоминание об ее ошибках прошлого и вовсе закончилось на проектной кухне очередной дракой.
Несколько часов назад в социальных сетях появился видеоролик, на котором запечатлено, как Каролина Миргородская начала говорить Юлии о двух ее попытках построить крепкие и продолжительные отношения, которые потерпели фиаско.
В результате все закончилось тем, что Романова начала хамить и провоцировать Миргородскую на агрессию. Правда, начала драку не Каролина, которая предупредила Юлию, что никогда не дралась, но все-таки хочет ударить ее, а скандальная брюнетка.
Оттащил от Каролины озверевшую Юлию Захар Саленко, который все это время наблюдал за ссорой девушек. Впрочем, и после этого Романова не могла успокоиться, и продолжала кричать в адрес Миргородской.
Нужно отметить, что телезрителей «Дома-2» шокировало поведение брюнетки, которое многие из них назвали «ненормальным» и «неадекватным».
«Романову уже давно нужно отправить за ворота!», - пишут в Сети.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:50