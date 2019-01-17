АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Флагман LG G8 может иметь подключаемый второй экран
EUR 76.14 USD 66.76
Курс валют на 17.01.2019

КАМАЗ утвердил программу «Качество-2019»

Руководство КАМАЗа утвердило «Качество-2019». В документе обозначили несколько категорий аспектов принятой программы качества.

КАМАЗ утвердил программу «Качество-2019»


Речь идёт об экологии, аварийно-технических факторах, технологических процессах, охране труда, бережливости производства, промышленной безопасности. На 2019 год эксперты поставили ряд основных задач, в которые вошло уменьшение на десять процентов случаев рекламаций непосредственно по готовым авто. За оценку взяли дефекты после эксплуатации транспортных средств на протяжении трёх месяцев. Следующими двумя «узкими» показателями является удовлетворенность машиной во время приобретения (не меньше 86 процента), а также уровень доверия предлагаемому сервисному обслуживанию (около 89 процентов). На заводе поставлена задача диверсификации в ходе реализации продукции. В данном аспекте обозначили сумму в размере 7, 88 миллиарда рублей.

В число достижений 2018 года вошла стабилизация персонала в рамках автозавода, внедрение отдельных инициатив (инжиниринг, закупки и прочие), запуск систем автоматизированного учета качества автомобильной продукции. Стоит отметить, что экономический эффект связанный с реализацией комплекса мероприятий, в прошлом году достиг 1,3 миллиарда рублей.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:52

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Над Тихим океаном сгорел советский
Действия российских пограничников возле
Никита Пресняков рассказал, как
В Москве скончался продюсер Алексей
Microsoft внесёт крупные изменения в
Японцы поделились способом похудения
Чтобы доказать свою теорию, члены
КАМАЗ утвердил программу «Качество-2019»
«Дом-2»: Юлия Романова опять устроила
Жители Малайзии записали на видео
Анастасия Волочкова вернулась в Москву
Ведущий "Русского лото" Михаил Борисов
Искусственный интеллект обнаружил
Nissan готовит к выпуску новый
Армен Джигарханян скоро посетит
Роберт Паттинсон и Жюльет Бинош
Toyota Supra должна установить рекорд в
Мужчин привлекают женщины с низким
Павел Деревянко записал видео о жизни
Марихуана меняет структуру
Ольга Бузова на Мальдивах расплакалась,
Звезда шоу "6 кадров" Сергей Дорогов
Ученые: Почти 60% диких видов кофе
Майк Тайсон попросил поклонников
Виктория Романец ходила по Милану в
Lenovo представит вскоре новый смартфон
Звезда «Дома-2» Тата Абрамсон
Сергей Шнуров разочаровал подписчиков
В Сети появились снимки хэтчбека Audi
Учёные назвали точную дату гибели Земли
Просмотреть все новости