КАМАЗ утвердил программу «Качество-2019»





Речь идёт об экологии, аварийно-технических факторах, технологических процессах, охране труда, бережливости производства, промышленной безопасности. На 2019 год эксперты поставили ряд основных задач, в которые вошло уменьшение на десять процентов случаев рекламаций непосредственно по готовым авто. За оценку взяли дефекты после эксплуатации транспортных средств на протяжении трёх месяцев. Следующими двумя «узкими» показателями является удовлетворенность машиной во время приобретения (не меньше 86 процента), а также уровень доверия предлагаемому сервисному обслуживанию (около 89 процентов). На заводе поставлена задача диверсификации в ходе реализации продукции. В данном аспекте обозначили сумму в размере 7, 88 миллиарда рублей.В число достижений 2018 года вошла стабилизация персонала в рамках автозавода, внедрение отдельных инициатив (инжиниринг, закупки и прочие), запуск систем автоматизированного учета качества автомобильной продукции. Стоит отметить, что экономический эффект связанный с реализацией комплекса мероприятий, в прошлом году достиг 1,3 миллиарда рублей.