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Жители Малайзии записали на видео идущие с неба необъяснимые звуки

Жители города Малакка в Малайзии записали на видео идущие с неба необъяснимые звуки. С феноменом очевидцы столкнулись впервые.
Жители Малайзии записали на видео идущие с неба необъяснимые звуки

В Сети появилась видеозапись, снятая 9 января в Малакке, где местные жители услышали странные неземные звуки, идущие с неба. Испугавшись аномального явления, свидетели достали смартфоны, чтобы зафиксировать его и показать знакомым. Металлическое дребезжание началось на закате и было очень громким.

Одним людям звуки напомнили "инопланетное пение", другим - знамение свыше. Хотя в других странах очевидцы неоднократно сообщали о подобных акустических феноменах, в Малакке такой зафиксирован впервые.

Уфологи, ознакомившись с записью, назвали аномалию проделками пришельцев либо тестированием некоего "климатического оружия". Настроенные скептически люди считают, что такие звуки при движении могут издавать литосферные плиты, либо во всём виноваты геомагнитные бури.

Отметим, что с похожими ситуациями также сталкивались в Израиле, США, Норвегии, Румынии и многих других странах. Очевидцы рассказывали о громком звуке трубы или горна, льющемся с неба.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:45

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