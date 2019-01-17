Жители Малайзии записали на видео идущие с неба необъяснимые звуки
Жители города Малакка в Малайзии записали на видео идущие с неба необъяснимые звуки. С феноменом очевидцы столкнулись впервые.
В Сети появилась видеозапись, снятая 9 января в Малакке, где местные жители услышали странные неземные звуки, идущие с неба. Испугавшись аномального явления, свидетели достали смартфоны, чтобы зафиксировать его и показать знакомым. Металлическое дребезжание началось на закате и было очень громким.
Одним людям звуки напомнили "инопланетное пение", другим - знамение свыше. Хотя в других странах очевидцы неоднократно сообщали о подобных акустических феноменах, в Малакке такой зафиксирован впервые.
Уфологи, ознакомившись с записью, назвали аномалию проделками пришельцев либо тестированием некоего "климатического оружия". Настроенные скептически люди считают, что такие звуки при движении могут издавать литосферные плиты, либо во всём виноваты геомагнитные бури.
Отметим, что с похожими ситуациями также сталкивались в Израиле, США, Норвегии, Румынии и многих других странах. Очевидцы рассказывали о громком звуке трубы или горна, льющемся с неба.
В Сети появилась видеозапись, снятая 9 января в Малакке, где местные жители услышали странные неземные звуки, идущие с неба. Испугавшись аномального явления, свидетели достали смартфоны, чтобы зафиксировать его и показать знакомым. Металлическое дребезжание началось на закате и было очень громким.
Одним людям звуки напомнили "инопланетное пение", другим - знамение свыше. Хотя в других странах очевидцы неоднократно сообщали о подобных акустических феноменах, в Малакке такой зафиксирован впервые.
Уфологи, ознакомившись с записью, назвали аномалию проделками пришельцев либо тестированием некоего "климатического оружия". Настроенные скептически люди считают, что такие звуки при движении могут издавать литосферные плиты, либо во всём виноваты геомагнитные бури.
Отметим, что с похожими ситуациями также сталкивались в Израиле, США, Норвегии, Румынии и многих других странах. Очевидцы рассказывали о громком звуке трубы или горна, льющемся с неба.
В мире
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:45