Анастасия Волочкова вернулась в Москву

Анастасия Волочкова проводила новогодние каникулы на Мальдивах, а также довольно часто делилась снимками оттуда в социальной сети Instagram. Недавно звезда заявила, что готова остаться здесь жить. Однако, одна из последних ее публикаций, где артистка гуляет около своего «дворца» в теплой шубе и зимних сапогах, говорит об обратном. Под постом она написала так: «Возвращаться домой всегда здорово! А возвращаться в такую сказку – просто невероятное счастье».Анастасия Волочкова решила переехать на Мальдивы, поскольку смогла найти «любимое место на Земле». Но снежная Москва и красивый загородный дом не могут заменить даже самый лучший отдых и теплые дни.