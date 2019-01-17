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Анастасия Волочкова вернулась в Москву

Знаменитая российская балерина Анастасия Волочкова вернулась из райского уголка планеты на Мальдивах в снежную Москву. По всей видимости, звезда не захотела оставаться на островах навсегда, о чем заявляла не так давно.
Анастасия Волочкова вернулась в Москву

Анастасия Волочкова проводила новогодние каникулы на Мальдивах, а также довольно часто делилась снимками оттуда в социальной сети Instagram. Недавно звезда заявила, что готова остаться здесь жить. Однако, одна из последних ее публикаций, где артистка гуляет около своего «дворца» в теплой шубе и зимних сапогах, говорит об обратном. Под постом она написала так: «Возвращаться домой всегда здорово! А возвращаться в такую сказку – просто невероятное счастье».

Анастасия Волочкова решила переехать на Мальдивы, поскольку смогла найти «любимое место на Земле». Но снежная Москва и красивый загородный дом не могут заменить даже самый лучший отдых и теплые дни.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 11:37

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