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Искусственный интеллект обнаружил неизвестного предка Homo sapiens

Искусственный интеллект помог ученым обнаружить неизвестного науке предка Homo sapiens. Доказательства существования такого предка были найдены в геноме азиатской популяции, специалисты полагают, что на территории Азии в прошлом происходило скрещивание между неизвестным гибридом и ранними предками людей.
Искусственный интеллект обнаружил неизвестного предка Homo sapiens

По словам антропологов, в ДНК человека действительно присутствуют следы связей кроманьонцев и вымерших неандертальцев. Поэтому неудивительно, что неизвестный науке гибрид мог появиться на свет в результате скрещивания неандертальцев, денисовцев и кроманьонцев. Однако его популяция была настолько мала, что после миграции в Азию она почти бесследно исчезла.

Авторы работы отметили, что обнаружить неизвестного предка людей удалось с помощью искусственного интеллекта. На протяжении всего исследования он имитировал работу нервной системы млекопитающих, благодаря чему был пройден почти весь путь развития человечества, на котором и были найдены следы неведомого гибрида.



 
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Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 11:19

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