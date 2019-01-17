Искусственный интеллект обнаружил неизвестного предка Homo sapiens





По словам антропологов, в ДНК человека действительно присутствуют следы связей кроманьонцев и вымерших неандертальцев. Поэтому неудивительно, что неизвестный науке гибрид мог появиться на свет в результате скрещивания неандертальцев, денисовцев и кроманьонцев. Однако его популяция была настолько мала, что после миграции в Азию она почти бесследно исчезла.Авторы работы отметили, что обнаружить неизвестного предка людей удалось с помощью искусственного интеллекта. На протяжении всего исследования он имитировал работу нервной системы млекопитающих, благодаря чему был пройден почти весь путь развития человечества, на котором и были найдены следы неведомого гибрида.