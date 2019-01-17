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Ведущий "Русского лото" Михаил Борисов рассказал о разрыве отношений со студенткой

Известный ведущий "Русского лото" недавно рассказал журналистам о разрыве отношений со студенткой Анной Марковой после 10-летнего романа. Михаил Борисов признался, что молодая возлюбленная помогла ему справиться с потерей жены.

Ведущий "Русского лото" Михаил Борисов рассказал о разрыве отношений со студенткой

8 февраля Михаил Борисов празднует 70-летие. За годы творческой деятельности ведущий государственной лотереи был замечен не только на телевидении. Он играл в кино, возглавлял региональный театр, занимался постановкой спектаклей. Все это совмещалось с преподаванием в Щукинском училище, где познакомился с красивой и талантливой студенткой Анной.

Ведущий "Русского лото" не любит говорить о личной жизни, но признался журналистам, что Анна Маркова помогла ему справиться с болью, вызванной смертью супруги. Избранница артиста умерла во время тяжелых родов. Он сообщил, что обратил внимание на девушку ещё во время вступительных экзаменов на курс Евгения Симонова.

Михаил Борисов не скрывает: Анна Маркова подарила ему много счастливых моментов. Он продвигал её, как талантливого человека, но не как жену. Сейчас пара не вместе и у каждого - своя жизнь.
Ведущий "Русского лото" Михаил Борисов рассказал о разрыве отношений со студенткой

Звезда экрана часто проводит время с детьми и внуками, которые живут по соседству. Михаил Борисов не чувствует себя одиноким, но задумывается о новом романе.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 11:26

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