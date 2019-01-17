Армен Джигарханян скоро посетит премьеру в своем театре





Армен Джигарханян в последнее время очень сдал и почти не появлялся в театре, а когда его видели в последний раз, то вид у него был не совсем здоровый. Затем знаменитость перестал отвечать на телефонные звонки и пропал. Многие коллеги стали волноваться,думая о самом печальном исходе. Однако в театре сотрудники утверждают, что об этом было бы известно в Департаменте культуры. Его знакомая призналась, что легендарный актер может и не пережить будущую зиму, поскольку его здоровье очень пошатнулось из-за бракоразводного процесса с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской. К слову, на заседания суда артист также не являлся. А в октябре 2018 года его госпитализировали, но ничего серьезного не оказалось.Артур Согомонян (друг актера) рассказал, что Армен Джигарханян проходил реабилитацию, и поэтому не отвечал на звонки. Теперь он продолжает лечение в домашних условиях, в его планах увидеть будущую премьеру спектакля «Мольер», которая совсем скоро состоится в его театре.