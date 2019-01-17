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Роберт Паттинсон и Жюльет Бинош появятся в космическом секс-триллере

Актёры Роберт Паттинсон и Жюльет Бинош появятся в космическом секс-триллере "Высшее общество". В России картина выйдет в прокат в апреле.
Роберт Паттинсон и Жюльет Бинош появятся в космическом секс-триллере

Режиссёр французского происхождения Клер Дени рассказала, что ждёт зрителя в её новом фантастическом фильме "High Life" или "Высшее общество". Автор вынашивала идею долгое время, мечтая пригласить на главную роль Филипа Сеймура Хоффмана, однако того не стало в 2014 году. Ища замену, Дени познакомилась с Паттинсоном, показавшимся ей харизматичным и очень загадочным.

Сыграл артист отца маленькой девочки, которую воспитывает в условиях орбитальной станции. За персонажем Паттинсона, Монти, наблюдает доктор Дибс в исполнении Бинош.

Героев связывают не только пугающие события, но также эротические сцены, что стали для Дени визитной карточкой. Поскольку французский язык режиссёр сочла в космосе странным, она впервые сняла ленту на английском, представив на показе в Торонто.

Оценившие фильм критики остались им довольны. На просторах Сети появился первый трейлер космического триллера, передающий атмосферу страха и безысходности. В кинотеатрах России увидеть картину можно будет в апреле.



 
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Культура
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:00

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