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Toyota Supra должна установить рекорд в рамках легендарной трассы Нюрбургринг

Руководство компании Toyota надеется установить очередной новый рекорд в рамках легендарной трассы Нюрбургринг с помощью возрожденного современного купе Toyota Supra. Тетсуя Тада, являющийся главным инженером марки, раскрыл скоростные характеристики машины.

Toyota Supra должна установить рекорд в рамках легендарной трассы Нюрбургринг


По его словам, компания пока не приняла окончательное решение о проверке версии в рамках трассы Нюрбургринг. При этом он уверен, что транспортное средство проедет «Северную петлю» меньше чем за 7 мин 40 сек. Возрожденное купе построили на платформе, которую разработали вместе с инженерами бренда BMW.

Новая вариация Toyota Supra получила трёхлитровую турбошестерку на 335 лошадиных сил. Стоит отметить, что соплатформенная версия BMW Z4 генерирует 382 лошадиные силы. Силовой агрегат работает вместе с 8-ступенчатым «автоматом». Производитель отмечает, что Supra будет осуществлять разгон до 1-ой сотни за 4,1 сек.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:54

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