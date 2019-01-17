Мужчин привлекают женщины с низким голосом





Специалисты считают, что если женщина начнет говорить со скоростью 164 слов в минуту, и при этом она будет постепенно понижать частоту и интонацию, то ей удастся достичь уровня совершенного голоса. Отоларинголог-хирург Дэвид Хоу отметил, что за качество голоса отвечают две голосовые связки. Если они гладкие, то воспроизводится наиболее приятный тон. Если же человек много курит, он имеет кислотный рефлюкс и полипы, то у него может появиться хрипота, которая заметно ухудшит качество голоса.Многие люди часто ненавидят звук собственного голоса. Так, британская журналистка Мариелла Фроструп рассказала, что когда она впервые выступила на телевидении, то заметила, как зрители акцентировали внимание не на смысле произнесенных слов, а на их тональности. Влияние тона речи настолько велико, что люди порой разочаровываются, когда считают, что внешний вид и голос собеседника не соответствуют друг другу.