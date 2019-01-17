Павел Деревянко записал видео о жизни олигархов на песню Семена Слепакова в Таиланде

Российский актер всегда умел заинтересовать поклонников, и это касается не только ролей в известных фильмах. Павел Деревянко показал, что в Таиланде можно и отдыхать, и заниматься творческой деятельностью одновременно. В Instagram артист показал собственное видео, представляющее из себя нарезку кадров, где Павел Деревянко шикарно проводит время, посещая сеансы массажа, дурачась с друзьями и рыбача.Поклонники достойно оценили работу кумира, отметив, что звезда "Домашнего ареста" не очень смахивает на олигарха: "Каникулы, это прекрасно", "А сколько денег нужно, как в песне?", "Пузико отчетное", "Одно удовольствие смотреть на талантливых людей", "Ржу над тобою, когда слышу эту песню, вспоминаю губернатора", "Позитивный видосик", "Слепаков - талантище", "Вот вы юморной", Видео супер...Заряжаете позитивом, без улыбок от вас не уйти!".