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Павел Деревянко записал видео о жизни олигархов на песню Семена Слепакова в Таиланде

Звезда театра и кино Павел Деревянко недавно записал видео о жизни олигархов на песню Семена Слепакова под названием "Сколько денег нужно, чтобы стать счастливым?". Ролик, созданный в Таиланде, актер опубликовал в личном блоге Instagram.

Павел Деревянко записал видео о жизни олигархов на песню Семена Слепакова в Таиланде

Российский актер всегда умел заинтересовать поклонников, и это касается не только ролей в известных фильмах. Павел Деревянко показал, что в Таиланде можно и отдыхать, и заниматься творческой деятельностью одновременно. В Instagram артист показал собственное видео, представляющее из себя нарезку кадров, где Павел Деревянко шикарно проводит время, посещая сеансы массажа, дурачась с друзьями и рыбача.
Павел Деревянко записал видео о жизни олигархов на песню Семена Слепакова в Таиланде

Поклонники достойно оценили работу кумира, отметив, что звезда "Домашнего ареста" не очень смахивает на олигарха: "Каникулы, это прекрасно", "А сколько денег нужно, как в песне?", "Пузико отчетное", "Одно удовольствие смотреть на талантливых людей", "Ржу над тобою, когда слышу эту песню, вспоминаю губернатора", "Позитивный видосик", "Слепаков - талантище", "Вот вы юморной", Видео супер...Заряжаете позитивом, без улыбок от вас не уйти!".



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:29

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