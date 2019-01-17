Ольга Бузова на Мальдивах расплакалась, дочитав книгу «Дневник памяти»

«Я не знаю, может быть это я такая сентиментальная..Какое-то безумие.. Я просто читаю книжку «Дневник памяти» Николаса Спаркса. Я вам ее советую, потому что это такая история любви.. Просто до слез..», - обратилась Ольга к своим подписчикам в свежем Stories.

На днях Ольга вместе со своей младшей сестрой Анной вернулись в Москву из Мальдив, где они провели целую неделю. По словам сестричек Бузовых, этот долгожданный отпуск они запомнят надолго.Как известно, на отдыхе Ольга и Анна не только загорали, купались и наслаждались теплой погодой, но и продолжили активно пользоваться социальными сетями, а также читали хорошие книги.Ведущая «Дома-2» в первый же день своего отпуска сообщила поклонникам, что решила прочесть роман всемирно известного американского писателя Николаса Спаркса – «Дневник памяти», в котором описывается история любви, которую супруги смогли пронести через десятилетия.Рассказ о муже и жене, которым все-таки удалось сохранить свои чувства друг к другу до старости, настолько сильно тронул новоиспеченную певицу, что она не смогла сдержаться и расплакалась прямо перед камерой. Своими переживаниями и чувствами телезнаменитость поделилась в личном микроблоге в Stories.Нужно сказать, что многие фолловеры довольно серьезно отнеслись к словам Бузовой-старшей и сейчас заявляют, что Ольга плакала только потому, что до сих пор одинока.