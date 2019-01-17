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Ольга Бузова на Мальдивах расплакалась, дочитав книгу «Дневник памяти»

Новоявленная российская артистка Ольга Бузова посоветовала своим поклонникам прочесть роман под названием «Дневник памяти».

На днях Ольга вместе со своей младшей сестрой Анной вернулись в Москву из Мальдив, где они провели целую неделю. По словам сестричек Бузовых, этот долгожданный отпуск они запомнят надолго.

Ольга Бузова на Мальдивах расплакалась, дочитав книгу «Дневник памяти»

Как известно, на отдыхе Ольга и Анна не только загорали, купались и наслаждались теплой погодой, но и продолжили активно пользоваться социальными сетями, а также читали хорошие книги.

Ведущая «Дома-2» в первый же день своего отпуска сообщила поклонникам, что решила прочесть роман всемирно известного американского писателя Николаса Спаркса – «Дневник памяти», в котором описывается история любви, которую супруги смогли пронести через десятилетия.

Ольга Бузова на Мальдивах расплакалась, дочитав книгу «Дневник памяти»

Рассказ о муже и жене, которым все-таки удалось сохранить свои чувства друг к другу до старости, настолько сильно тронул новоиспеченную певицу, что она не смогла сдержаться и расплакалась прямо перед камерой. Своими переживаниями и чувствами телезнаменитость поделилась в личном микроблоге в Stories.

«Я не знаю, может быть это я такая сентиментальная..Какое-то безумие.. Я просто читаю книжку «Дневник памяти» Николаса Спаркса. Я вам ее советую, потому что это такая история любви.. Просто до слез..», - обратилась Ольга к своим подписчикам в свежем Stories.

Нужно сказать, что многие фолловеры довольно серьезно отнеслись к словам Бузовой-старшей и сейчас заявляют, что Ольга плакала только потому, что до сих пор одинока.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:18

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