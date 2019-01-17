Марихуана меняет структуру подросткового мозга уже с первых затяжек





Вермонтский университет провёл масштабное исследование на подростках, узнав, как первое употребление каннабиса изменило их мозг. 46 добровольцев из разных стран сообщили, что в 14 лет 1 или 2 раза попробовали курить марихуану. Столько же подростков, никогда не употреблявших наркотик, попали в контрольную группу.С помощью МРТ учёные во всех подробностях рассмотрели структуру мозга добровольцев. Изменения затронули такие участки, как миндалина и гиппокамп, отвечающие за эмоции, память и восприятие.Серого вещества в данных областях оказалось больше, чем у контрольной группы. Подростки подтвердили, что после курения марихуаны столкнулись с тревожностью и проблемами в решении задач, связанных со слуховым и зрительным восприятием.Также учёные учли тот факт, что примерно в 14 лет общий объём человеческого мозга сокращается. Наркотик может данный процесс нарушать.У взрослых людей, по некоторым данным, длительное курение каннабиса старит мозг на 3 года. Впрочем, вопрос негативного влияния марихуаны по-прежнему очень мало изучен.