АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Флагман LG G8 может иметь подключаемый второй экран
EUR 76.14 USD 66.76
Курс валют на 17.01.2019

Виктория Романец ходила по Милану в откровенном наряде

На днях у популярной участницы скандального телепроекта "Дом-2" Виктория Романец был день рождения.

Ради торжества она вместе со своим супругом Антоном Гусевым улетела в Европу.

Виктория Романец ходила по Милану в откровенном наряде

Надо сказать, что они только недавно приехали с отпуска, который проводили в Сочи, и вот опять очередное путешествие, на этот раз в Италию. Вика с Антоном остановились на севере страны, в Милане, где Романец не только отпраздновала День рождения, но и устроила шопинг.

В Instagram девушка уже выложила красочную фотосессию. Некоторые снимки весьма порадовали как фанатов, так и хейтеров.

Виктория Романец ходила по Милану в откровенном наряде

Откровенное платье с разрезом до бедра оголило ноги прогуливающейся по итальянскому городу девушки. Такие пикантные ракурсы немедленно прокомментировали фолловеры и отметили, что для прогулки по Милану Виктория даже не надела нижнее белье.

А по поводу того, что голой "пятой точкой" Виктория развалилась прямо на столе, разразилась целая дискуссия. По обыкновению Романец резко отвечала на критику. Традиционно она довольно грубо отвечала, что на ней есть белье, но дорогое и с высокой посадкой.

А тот, кто пишет ей всякую критику, либо сам не в тренде, либо имеет очень крупную филейную часть, пишет жена Антона Гусева.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 09:53

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ведущий "Русского лото" Михаил Борисов
Искусственный интеллект обнаружил
Nissan готовит к выпуску новый
Армен Джигарханян скоро посетит
Роберт Паттинсон и Жюльет Бинош
Toyota Supra должна установить рекорд в
Мужчин привлекают женщины с низким
Павел Деревянко записал видео о жизни
Марихуана меняет структуру
Ольга Бузова на Мальдивах расплакалась,
Звезда шоу "6 кадров" Сергей Дорогов
Ученые: Почти 60% диких видов кофе
Майк Тайсон попросил поклонников
Виктория Романец ходила по Милану в
Lenovo представит вскоре новый смартфон
Звезда «Дома-2» Тата Абрамсон
Сергей Шнуров разочаровал подписчиков
В Сети появились снимки хэтчбека Audi
Учёные назвали точную дату гибели Земли
Флагман LG G8 может иметь подключаемый
У российской ядерной «Мертвой руки»
Альбина Джанабаева показала себя без
Учёные назвали продукт, способный
Ксения Собчак опубликовала в Instagram
Ксения Собчак неожиданно приехала в Киев
Руководство "Дома-2" может обмануть
Volkswagen модели Golf GTI TCR
Жительница США превратила 110-летнее
Эксперты назвали пять доступных способа
Картофель способен бороться с морщинами
Просмотреть все новости