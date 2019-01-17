Виктория Романец ходила по Милану в откровенном наряде

Ради торжества она вместе со своим супругом Антоном Гусевым улетела в Европу.Надо сказать, что они только недавно приехали с отпуска, который проводили в Сочи, и вот опять очередное путешествие, на этот раз в Италию. Вика с Антоном остановились на севере страны, в Милане, где Романец не только отпраздновала День рождения, но и устроила шопинг.В Instagram девушка уже выложила красочную фотосессию. Некоторые снимки весьма порадовали как фанатов, так и хейтеров.Откровенное платье с разрезом до бедра оголило ноги прогуливающейся по итальянскому городу девушки. Такие пикантные ракурсы немедленно прокомментировали фолловеры и отметили, что для прогулки по Милану Виктория даже не надела нижнее белье.А по поводу того, что голой "пятой точкой" Виктория развалилась прямо на столе, разразилась целая дискуссия. По обыкновению Романец резко отвечала на критику. Традиционно она довольно грубо отвечала, что на ней есть белье, но дорогое и с высокой посадкой.А тот, кто пишет ей всякую критику, либо сам не в тренде, либо имеет очень крупную филейную часть, пишет жена Антона Гусева.