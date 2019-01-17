Звезда шоу "6 кадров" Сергей Дорогов рассказал, как потерял родную маму





Сергей Дорогов известен многим зрителям благодаря ролям в шоу "6 кадров", фильмах "Воронины", "Марш Турецкого", "Неотложка", "Слепой" и других. В программе актер сообщил, что много лет он 4 раза поступал в театральный вуз, но попытки были безуспешными.Только мама верила, что сыну удастся добиться успехов в актерской карьере. Но артист признался, что родительница не смогла увидеть его на экранах, так умерла в 1990 году от ужасного диагноза. Медики делали все возможное, чтобы спасти жизнь пациентки, однако оказались бессильны.Сергей Дорогов не мог смириться с потерей близкого человека и поэтому с головой погрузился в работу. Актер также не скрывает, что многим обязан супруге коллеги Федора Добронравова - Ирине. Если бы не она, актер не попал бы в театр "Сатирикон" и не встретил свою избранницу Татьяну. После 8-летнего романа пара узаконила отношения.По словам артиста, он воспитывает дочь возлюбленной от первого брака Анну, как родную и очень жалеет, что совместных детей у них нет. 59-летней Дорогов сказал, что в 90-е было не до наследников, а потом "Бог не дал детей".