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Звезда шоу "6 кадров" Сергей Дорогов рассказал, как потерял родную маму

Российский актер театра и кино Сергей Дорогов рассказал, как потерял родную маму из-за меланомы с метастазами в почке. Звезда шоу "6 кадров" поделился тяжелыми воспоминаниями в эфире программы "Судьба человека" Бориса Корчевникова.

Звезда шоу "6 кадров" Сергей Дорогов рассказал, как потерял родную маму

Сергей Дорогов известен многим зрителям благодаря ролям в шоу "6 кадров", фильмах "Воронины", "Марш Турецкого", "Неотложка", "Слепой" и других. В программе актер сообщил, что много лет он 4 раза поступал в театральный вуз, но попытки были безуспешными.

Только мама верила, что сыну удастся добиться успехов в актерской карьере. Но артист признался, что родительница не смогла увидеть его на экранах, так умерла в 1990 году от ужасного диагноза. Медики делали все возможное, чтобы спасти жизнь пациентки, однако оказались бессильны.
Сергей Дорогов не мог смириться с потерей близкого человека и поэтому с головой погрузился в работу. Актер также не скрывает, что многим обязан супруге коллеги Федора Добронравова - Ирине. Если бы не она, актер не попал бы в театр "Сатирикон" и не встретил свою избранницу Татьяну. После 8-летнего романа пара узаконила отношения.
Звезда шоу "6 кадров" Сергей Дорогов рассказал, как потерял родную маму

По словам артиста, он воспитывает дочь возлюбленной от первого брака Анну, как родную и очень жалеет, что совместных детей у них нет. 59-летней Дорогов сказал, что в 90-е было не до наследников, а потом "Бог не дал детей".



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:15

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