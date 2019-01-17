АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Флагман LG G8 может иметь подключаемый второй экран
EUR 76.14 USD 66.76
Курс валют на 17.01.2019

Ученые: Почти 60% диких видов кофе находятся под угрозой вымирания

Ученые заявили об угрозе исчезновения более половины диких видов кофе. При этом около 45% видов кофе даже не учтены в биологической коллекции, поэтому научному сообществу о них ничего не известно.
Ученые: Почти 60% диких видов кофе находятся под угрозой вымирания

Наиболее популярные виды кофе: арабика, робуста и либерика пока не особо подвержены влиянию этой опасности. Эксперты полагают, что вследствие изменения климата, кофейные плантации сократятся лишь к 2080 году, а к началу следующего века земли, на которых выращивается кофе, станут полностью непригодными.

Однако ученых насторожил тот факт, что фузариоз, вызываемый грибком, вредители и иные заболевания начали представлять угрозу существованию диких видов кофе. По словам главы исследования кофе в Кью Аарона Дэвиса, ученые слишком мало знают об этом растении. Ситуация может усугубиться и тогда вымирать начнут не только дикие виды кофе, но и культурные. Специалист полагает, что предотвратить вымирание кофейных деревьев можно путем прекращения вырубки лесов, более тщательного исследования малоизученных видов кофе, их болезней и вредителей.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 10:07

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ведущий "Русского лото" Михаил Борисов
Искусственный интеллект обнаружил
Nissan готовит к выпуску новый
Армен Джигарханян скоро посетит
Роберт Паттинсон и Жюльет Бинош
Toyota Supra должна установить рекорд в
Мужчин привлекают женщины с низким
Павел Деревянко записал видео о жизни
Марихуана меняет структуру
Ольга Бузова на Мальдивах расплакалась,
Звезда шоу "6 кадров" Сергей Дорогов
Ученые: Почти 60% диких видов кофе
Майк Тайсон попросил поклонников
Виктория Романец ходила по Милану в
Lenovo представит вскоре новый смартфон
Звезда «Дома-2» Тата Абрамсон
Сергей Шнуров разочаровал подписчиков
В Сети появились снимки хэтчбека Audi
Учёные назвали точную дату гибели Земли
Флагман LG G8 может иметь подключаемый
У российской ядерной «Мертвой руки»
Альбина Джанабаева показала себя без
Учёные назвали продукт, способный
Ксения Собчак опубликовала в Instagram
Ксения Собчак неожиданно приехала в Киев
Руководство "Дома-2" может обмануть
Volkswagen модели Golf GTI TCR
Жительница США превратила 110-летнее
Эксперты назвали пять доступных способа
Картофель способен бороться с морщинами
Просмотреть все новости