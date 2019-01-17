Ученые: Почти 60% диких видов кофе находятся под угрозой вымирания





Наиболее популярные виды кофе: арабика, робуста и либерика пока не особо подвержены влиянию этой опасности. Эксперты полагают, что вследствие изменения климата, кофейные плантации сократятся лишь к 2080 году, а к началу следующего века земли, на которых выращивается кофе, станут полностью непригодными.Однако ученых насторожил тот факт, что фузариоз, вызываемый грибком, вредители и иные заболевания начали представлять угрозу существованию диких видов кофе. По словам главы исследования кофе в Кью Аарона Дэвиса, ученые слишком мало знают об этом растении. Ситуация может усугубиться и тогда вымирать начнут не только дикие виды кофе, но и культурные. Специалист полагает, что предотвратить вымирание кофейных деревьев можно путем прекращения вырубки лесов, более тщательного исследования малоизученных видов кофе, их болезней и вредителей.