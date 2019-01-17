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Майк Тайсон попросил поклонников прекратить слать ему яйцо с его тату в Twitter

Майк Тайсон попросил поклонников прекратить слать ему яйцо с его фирменной тату в Twitter. На просьбу боксёра пользователи соцсети ещё больше засыпали его шуточными изображениями.
Майк Тайсон попросил поклонников прекратить слать ему яйцо с его тату в Twitter

На странице Тайсона в Twitter появился гневный пост, к которому он прикрепил фото куриного яйца с нарисованной на нём татуировкой. Точно такая же украшает лицо боксёра-тяжеловеса в области левого виска. В комментарии спортсмен попросил пользователей перестать заваливать его письмами с яйцом, ведь шутки он не оценил.

Тем не менее, те читатели, кто ещё не знал о "троллинге" Тайсона, поспешили к нему присоединиться, и вскоре в Twitter появилось огромное количество ретвитов. Свои посты пользователи мотивировали тем, что боксёр мог случайно пропустить изображение с яйцом.
Майк Тайсон попросил поклонников прекратить слать ему яйцо с его тату в Twitter

Ажиотаж вокруг последнего начался после популярности в Instagram другого фото. Так, автор заснял на белом фоне яйцо с белой скорлупой, получив больше 25 миллионов лайков всего за 10 дней, что является рекордом соцсети. Для сравнения, новорождённая дочка Кайли Дженнер такого одобрения не возымела.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 09:55

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