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Звезда «Дома-2» Тата Абрамсон рассекретила нового возлюбленного, с которым начала встречаться через два месяца после развода

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Тата Абрамсон (Блюменкранц) показала своего нового мужчину.

Под совместным снимком с Винсентом длинноволосая красавица спросила у своих подписчиков, почему ее экс-супруг Валерий Блюменкранц нелицеприятно высказывается в адрес ее нового избранника.

Звезда «Дома-2» Тата Абрамсон рассекретила нового возлюбленного, с которым начала встречаться через два месяца после развода

Не секрет, что в середине осени 2018 года одна из самых ярких парочек телестройки «Дом-2» Тата Абрамсон и Валерий Блюменкранц официально распалась. И, несмотря на то, что многие поклонники до последнего думали, что бывшим супругам все-таки удастся найти общий язык, и они снова попробуют возобновить отношения ради общей дочери, как выяснилось, назад дороги нет.

А все потому, что у Таты появился новый возлюбленный, которого девушка некоторое время скрывала. Им оказался знакомый ее близкого друга из Монако, которому сразу же приглянулась длинноногая блондинка. По словам Абрамсон, она решила показать поклонникам своего нового мужчину только потому, что Валерий во всеуслышание заявляет, что ее нынешний избранник «не симпатичный».

Звезда «Дома-2» Тата Абрамсон рассекретила нового возлюбленного, с которым начала встречаться через два месяца после развода

Нужно сказать, что интернет-пользователи не оставили без внимания новое фото экс-участницы реалити-шоу «Дом-2». Меньше чем за сутки новый снимок Таты набрал больше 35 тысяч лайков и огромнейшее количество комментариев, в которых фолловеры поспешили дать ответ на поставленный Абрамсон вопрос.

«Очень красивая и большая умничка, что начала с нуля. Валера, сам 0! Достойна лучшего», - пишут в Сети.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:32

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