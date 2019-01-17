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Сергей Шнуров разочаровал подписчиков своим полуобнаженным видом

Российский певец и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров поделился фотографией с жаркого побережья, где он отдыхает с молодой женой. Поклонников певца взбудоражил фотоснимок, опубликованный в Instagram, однако нашлись и те, кто был возмущен полуобнаженным видом музыканта.
Сергей Шнуров разочаровал подписчиков своим полуобнаженным видом

На фотографии Сергей Шнуров не один, в отражении стеклянной двери можно увидеть его молодую супругу. Достоверно не известно, где Шнуров отдыхает, но, судя по всему, фотоснимок был сделан где-то в теплом регионе. Сам певец подписал фотографию таким образом: «Зима, крестьяне торжествуют».

Фанаты Сергея Шнурова похвалили его за подтянутость, отметив, что выглядит он очень сексуально и крепко. Однако они посоветовали не ходить под палящим солнцем без рубашки или футболки, чтобы сильно не обгореть. Кроме того, нашлась подписчица, заявившая, что ей надоело видеть полуобнаженного Сергея Шнурова, поэтому она решила отписаться от него, чтобы в ее ленте больше не появлялось его фотографий.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:12

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