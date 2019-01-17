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В Сети появились снимки хэтчбека Audi A1 Allroad

Фотошпионы в рамках тестов засняли обновленную версию хэтчбека Audi A1 Allroad. Производитель заявляет, что расценки на новую версию на авторынке Европы будут стартовать от 30 тысячи евро.

В Сети появились снимки хэтчбека Audi A1 Allroad


В отличие от стандартной версии Audi, внедорожная вариация A1 Allroad будет иметь увеличенный дорожный просвет, а также измененные элементы кузова. Транспортное средство оснастили более широкими порогами, а также огромными колёсными арками. Немецкий хэтчбек комплектуется турбочетверкой на 200 лошадиных сил. Данным двигателем оснащается стандартная версия Audi A1.

Новинку официально презентуют в рамках автомобильного европейского рынка в конце этого года. Минимальная стоимость транспортного средства составляет более 2,269 млн. руб.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:02

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