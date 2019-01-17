АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Флагман LG G8 может иметь подключаемый второй экран
EUR 76.14 USD 66.76
Курс валют на 17.01.2019

Флагман LG G8 может иметь подключаемый второй экран

Флагман LG G8 может иметь подключаемый второй экран, но речь не идет про классический складной телефон. Как сообщает известный портал CNET, посвященный актуальным технологиям, компания LG снова стремится создать нечто необычное.

Флагман LG G8 может иметь подключаемый второй экран

В минувшем году новинкой от LG стала модель G7 с чрезвычайно громким динамиком Boom Box, в котором были реализованы некоторые довольно эффективные вибрационные и тактильные технологии. Далее последовал V40, оснащенный сразу пятью камерами.

Согласно отчету CNET, в следующем устройстве LG появится второй экран. Но гаджет не получит способность изогнуться или сложиться, как это получается у устройств Samsung следующего поколения.

Предполагается, что второй экран будет реализован как дополнительное вложение, например, чехол, который будет предназначен для увеличения размера экрана устройства. Сейчас еще не ясно, как это будет работать или будет ли оно включено в комплект или будет продаваться в качестве отдельного аксессуара. Но LG планирует официально представить устройство уже в феврале на престижной ежегодной выставке Mobile World Congress в Барселоне.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии / Авторские новости
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 08:37

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Майк Тайсон попросил поклонников
Виктория Романец ходила по Милану в
Lenovo представит вскоре новый смартфон
Звезда «Дома-2» Тата Абрамсон
Сергей Шнуров разочаровал подписчиков
В Сети появились снимки хэтчбека Audi
Учёные назвали точную дату гибели Земли
Флагман LG G8 может иметь подключаемый
У российской ядерной «Мертвой руки»
Альбина Джанабаева показала себя без
Учёные назвали продукт, способный
Ксения Собчак опубликовала в Instagram
Ксения Собчак неожиданно приехала в Киев
Руководство "Дома-2" может обмануть
Volkswagen модели Golf GTI TCR
Жительница США превратила 110-летнее
Эксперты назвали пять доступных способа
Картофель способен бороться с морщинами
Джастин Бибер и Хейли Болдуин готовятся
Кристина Асмус предстала в образе Аллы
Фанаты в Instagram раскритиковали образ
Ученые выяснили причину длинного пениса
Палеонтологи рассказали о насекомом,
Бывший футболист Евгений Савин впервые
София Коппола снимет Билла Мюррея для
В Сбербанке рассказали о 18 кибератаках
В Кремниевой долине кошкам сняли
Компания Infiniti признала кроссовер
Мировые продажи Lamborghini в 2018 году
Продажи Lada в Европе упали
Просмотреть все новости