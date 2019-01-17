Флагман LG G8 может иметь подключаемый второй экран





В минувшем году новинкой от LG стала модель G7 с чрезвычайно громким динамиком Boom Box, в котором были реализованы некоторые довольно эффективные вибрационные и тактильные технологии. Далее последовал V40, оснащенный сразу пятью камерами.Согласно отчету CNET, в следующем устройстве LG появится второй экран. Но гаджет не получит способность изогнуться или сложиться, как это получается у устройств Samsung следующего поколения.Предполагается, что второй экран будет реализован как дополнительное вложение, например, чехол, который будет предназначен для увеличения размера экрана устройства. Сейчас еще не ясно, как это будет работать или будет ли оно включено в комплект или будет продаваться в качестве отдельного аксессуара. Но LG планирует официально представить устройство уже в феврале на престижной ежегодной выставке Mobile World Congress в Барселоне.