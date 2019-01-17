У российской ядерной «Мертвой руки» эксперт обнаружил множество уязвимостей





По словам военного эксперта, в случае массированного ядерного удара по России система «Периметр» сможет запустить лишь часть боеголовок. В то же время подводные лодки, несущие на борту баллистические ракеты, не смогут принять соответствующую команду. Кроме того, вероятному противнику могут быть известны координаты шахт, находящихся под управлением системы «Периметр», поэтому часть из них в результате ядерного удара будет уничтожена в первые минуты. Проще говоря, «Периметр» не дает полной гарантии в том, что он вообще сможет нанести ответный или ответно-встречный удар.Константин Сивков полагает, что все проблемы можно решить, проведя модернизацию системы. Для начала необходимо создать мобильную компоненту, отследить которую вероятному противнику будет чрезвычайно сложно. О необходимости создания такой компоненты ранее заявлял начальник Главного штаба Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Виктор Есин.