Ксения Собчак неожиданно приехала в Киев





Девушка много путешествует, несмотря на то, что дома её ждёт маленький сын Платон.Вот и накануне бывший кандидат на выборы в президенты России внезапно прилетела в Киев. Она об этом сама рассказывает у себя в Stories.- подписывает пост Ксения Собчак и сопровождает комментарий видеороликом с Европейской площади столицы Украины.Надо отметить, что этот город она написала неправильно - "kieв". Ни в каком из языков такого слова просто нет. И если Собчак захотела удивить жителей соседнего государства, то ей следовало бы написать "Киiв", сочли фанаты.Раньше проходила информация, что Ксюша попала в базу неоднозначного сайта "Миротворец". Кстати, на этом портале отмечено, что в апреле 14 года Ксения Собчак оправдала референдум в Крыму.Позже она сама говорила, что считает Крым территорией Украины. Но уже в Соединённых Штатах в прошлом году светская львица признала, что большинство жителей полуострова хотят жить в России, и "отдать его не получится".