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Ксения Собчак неожиданно приехала в Киев

Журналист и светская львица Ксения Собчак довольно неусидчивая личность, и неожиданно для всех она появилась в Киеве.

Девушка много путешествует, несмотря на то, что дома её ждёт маленький сын Платон.

Ксения Собчак неожиданно приехала в Киев

Вот и накануне бывший кандидат на выборы в президенты России внезапно прилетела в Киев. Она об этом сама рассказывает у себя в Stories.

"Ну привет, Киев!", - подписывает пост Ксения Собчак и сопровождает комментарий видеороликом с Европейской площади столицы Украины.

Надо отметить, что этот город она написала неправильно - "kieв". Ни в каком из языков такого слова просто нет. И если Собчак захотела удивить жителей соседнего государства, то ей следовало бы написать "Киiв", сочли фанаты.

Ксения Собчак неожиданно приехала в Киев

Раньше проходила информация, что Ксюша попала в базу неоднозначного сайта "Миротворец". Кстати, на этом портале отмечено, что в апреле 14 года Ксения Собчак оправдала референдум в Крыму.

Позже она сама говорила, что считает Крым территорией Украины. Но уже в Соединённых Штатах в прошлом году светская львица признала, что большинство жителей полуострова хотят жить в России, и "отдать его не получится".



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:09

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