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Ксения Собчак опубликовала в Instagram видео, где сын называет её красивой

Ксения Собчак всегда считала себя карьеристкой и, несмотря на многочисленные романы, девушка негативно высказывалась о материнстве.

Девушка совершенно не видела себя в этой роли, но однажды всё изменилось. В 2012 году девушка встретила своего будущего мужа Максима Виторгана.

Ксения Собчак опубликовала в Instagram видео, где сын называет её красивой

После у пары закрутились продолжительные отношения, и мужчине даже удалось надеть кольцо на палец светской львице.

Уже в 2016 году в семье появился малыш, которого назвали Платон. Теперь Ксения Собчак полностью поменяла своё мнение и мировоззрение, она стала очень часто добавлять к себе в социальные сети фотографии с любимым сыном.

Накануне бывшая ведущая "Дома-2" выставила к себе очень милое видео, на котором сын говорит ей комплименты. Малыш назвал маму красивой, чем ее очень растрогал. Впрочем, как заявляла Ксения, у неё своё личное отношение к Instagram, туда она не старается выкладывать всё самое личное, никогда не демонстрирует места, где она находится в данный момент.

Зачастую все публикации выкладываются с задержкой, также девушка не показывает лица своего сына и дело не в сглазе, а просто в том, что она не считает нужным этого делать.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 08:13

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