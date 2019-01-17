Ксения Собчак опубликовала в Instagram видео, где сын называет её красивой

Девушка совершенно не видела себя в этой роли, но однажды всё изменилось. В 2012 году девушка встретила своего будущего мужа Максима Виторгана.После у пары закрутились продолжительные отношения, и мужчине даже удалось надеть кольцо на палец светской львице.Уже в 2016 году в семье появился малыш, которого назвали Платон. Теперь Ксения Собчак полностью поменяла своё мнение и мировоззрение, она стала очень часто добавлять к себе в социальные сети фотографии с любимым сыном.Накануне бывшая ведущая "Дома-2" выставила к себе очень милое видео, на котором сын говорит ей комплименты. Малыш назвал маму красивой, чем ее очень растрогал. Впрочем, как заявляла Ксения, у неё своё личное отношение к Instagram, туда она не старается выкладывать всё самое личное, никогда не демонстрирует места, где она находится в данный момент.Зачастую все публикации выкладываются с задержкой, также девушка не показывает лица своего сына и дело не в сглазе, а просто в том, что она не считает нужным этого делать.