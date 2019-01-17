Руководство "Дома-2" может обмануть Марину Африкантову и Романа Капаклы с квартирой





В настоящее время он с Мариной Африкантовой находится на Сейшелах, но в скором времени они отправятся в столицу.Ведь, как сказала Марина, им нужно обустраивать квартиру и делать там ремонт. На эти слова Африкантовой ведущий "Дома-2" Андрей Черкасов намекнул, что показывать выигрыш по телевизору проект не планирует.Сразу же у всех возникли сомнения, а существует ли на самом деле этот приз. Напомним, что в тот год, когда квартиру в Москве выиграла Алиана Устиненко, то вручение приза транслировали практически в каждой рекламе о конкурсе "Человек года". А о будущем жилище Африкантовой и Капаклы ничего неизвестно.Ведущими "Дома-2" в течении всего конкурса ни разу не было сказано о том, сколько жилых метров в квартире, в каком районе располагается, просто совсем ничего.Подписчики пары в Instagram пишут комментарии об обмане, также они говорят о том, что если бы приз был, то мама Марины Африкантовой не смогла бы об этом молчать ни секунды.Получит ли Роман свои долгожданные метры в столице, покажет время.