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Компания Infiniti признала кроссовер QX30 не самой успешной моделью

Представители японского автоконцерна Infiniti признались, что компактный кросс QX30, построенный на базе флагманского родственника Mercedes-Benz, не является коммерчески успешной моделью, поэтому было принято решение о её замене. За прошлый год было реализовано чуть более 8,1 тысячи экземпляров модели в США, что на 42% ниже показателей позапрошлого года.
Компания Infiniti признала кроссовер QX30 не самой успешной моделью

Например, Mercedes GLA, на котором был основан японский автомобиль, только в последнем квартале 2018 года был реализован в количестве 9,3 тысяч экземпляров. По мнению нового президента Infiniti, QX30 – действительно не самый удачный продукт компании. Поэтому бренд намерен заменить его новым транспортным средством, которое никаким образом не будет связано с Mercedes-Benz и его компактным кроссом GLA.

Автомобиль вряд ли представят в скором времени и продолжат продавать модели нынешнего поколения. Скорее всего, будущая новинка будет оснащена бензиновым мотором с переменным сжатием и предполагаемой мощностью около 270 лошадиных сил.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 21:39

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