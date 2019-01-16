Компания Infiniti признала кроссовер QX30 не самой успешной моделью





Например, Mercedes GLA, на котором был основан японский автомобиль, только в последнем квартале 2018 года был реализован в количестве 9,3 тысяч экземпляров. По мнению нового президента Infiniti, QX30 – действительно не самый удачный продукт компании. Поэтому бренд намерен заменить его новым транспортным средством, которое никаким образом не будет связано с Mercedes-Benz и его компактным кроссом GLA.Автомобиль вряд ли представят в скором времени и продолжат продавать модели нынешнего поколения. Скорее всего, будущая новинка будет оснащена бензиновым мотором с переменным сжатием и предполагаемой мощностью около 270 лошадиных сил.