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Мировые продажи Lamborghini в 2018 году увеличились на 50%

За 2018 году было продано почти 5,8 тысяч суперкаров от Lamborghini, что в на 50% превышает показатели позапрошлого года. Кроме того, итальянский автоконцерн продолжает демонстрировать стабильный рост реализаций уже 8 лет.
Мировые продажи Lamborghini в 2018 году увеличились на 50%

Например, в 2010 году компания продала чуть более 1,3 тысяч транспортных средств. Таким образом, менее чем за 10 лет бренд достиг 400%-ного роста продаж. Самыми активными покупателями данной марки являются жители Японии, США и Великобритании. Кроме того, около 40% всех моделей были проданы или отправлены на территории африканских и ближневосточных стран, еще 1,9 тысяч суперкаров получила США, 1,3 тысячи – Азиатско-Тихоокеанский регион.

Самая продаваемая модель автоконцерна - Lamborghini Huracan, на неё пришлось почти 45% от всех продаж, следом идёт кроссовер Urus, а ТОП-3 замыкает Lamborghini Aventador с мотором V12 в подкапотном пространстве.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 21:37

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