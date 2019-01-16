Мировые продажи Lamborghini в 2018 году увеличились на 50%





Например, в 2010 году компания продала чуть более 1,3 тысяч транспортных средств. Таким образом, менее чем за 10 лет бренд достиг 400%-ного роста продаж. Самыми активными покупателями данной марки являются жители Японии, США и Великобритании. Кроме того, около 40% всех моделей были проданы или отправлены на территории африканских и ближневосточных стран, еще 1,9 тысяч суперкаров получила США, 1,3 тысячи – Азиатско-Тихоокеанский регион.Самая продаваемая модель автоконцерна - Lamborghini Huracan, на неё пришлось почти 45% от всех продаж, следом идёт кроссовер Urus, а ТОП-3 замыкает Lamborghini Aventador с мотором V12 в подкапотном пространстве.