Продажи Lada в Европе упали





Стоит отметить, что в декабре прошлого года в Европе реализации отечественных транспортных средств упали почти на треть: 304 проданных экземпляра в 2018 году против 461 в позапрошлом году. Лидером же европейского рынка стал автогигант Volkswagen с показателем в 1,75 миллиона машина (почти +3% по сравнению с 2017 годом). Второе место у французской компании Renault – 1,1 миллион проданных автомобилей (-4%).В ТОП-3 попал и американский автоконцерн Ford – 994,3 тысячи реализованных машин (-2,5%), следом расположился ещё один представитель французского автопрома – Peugeot с 971,5 тысячи экземпляров.