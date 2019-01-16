АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В японском робот-отеле Hen-na Hotel уволены более половины сотрудников-роботов
EUR 76.95 USD 67.08
Курс валют на 16.01.2019

Продажи Lada в Европе упали

В течение прошлого года на территории Европейского Союза было реализовано чуть более 5 100 экземпляров машин российского автоконцерна Lada. По информации Европейской ассоциации автопроизводителей, данный показатель на 0,1% ниже, чем в 2017 году.

Продажи Lada в Европе упали

Стоит отметить, что в декабре прошлого года в Европе реализации отечественных транспортных средств упали почти на треть: 304 проданных экземпляра в 2018 году против 461 в позапрошлом году. Лидером же европейского рынка стал автогигант Volkswagen с показателем в 1,75 миллиона машина (почти +3% по сравнению с 2017 годом). Второе место у французской компании Renault – 1,1 миллион проданных автомобилей (-4%).

В ТОП-3 попал и американский автоконцерн Ford – 994,3 тысячи реализованных машин (-2,5%), следом расположился ещё один представитель французского автопрома – Peugeot с 971,5 тысячи экземпляров.



 
+Дзен +Яндекс новости
Экономика
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 21:11

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Продажи Lada в Европе упали
Певица Жасмин призналась, что запрещает
MINI выпустила специальные автомобили
Археологи представили новую теорию
После эксперимента на «Чанъэ-4» все
В России можно будет обменять любые
В Санкт-Петербурге для борьбы с ДТП над
Солистка группы «Краски» Ольга Гусева
Сергей Лазарев может представить Россию
Motorola возродит RAZR в виде складного
McLaren рассекретил спорткар 600LT
Учёные «водные» луны Солнечной системы
РЕН ТВ запускает собственный НИИ о
В Meizu подтвердили скорый выпуск
Настя Рыбка рассказала о своих планах
Роза Сябитова в свадебном платье
Учёные из США раскрыли причину
Tesla выпустила Wall Connector NEMA
Создатель "Криминального чтива" Квентин
Россиянин не смог нагреть воду в
Сын режиссёра "Охотников за
Королева красоты из Волгограда
Мария Шукшина рассказала, что её дочери
Шрифт Calibri помог выявить поддельные
CERN опубликовал доклад о
Google превратил детские сады в Москве
Ведущая программы "Орёл и решка" Настя
В Хакасии уволили чиновницу,
Asus расширил геймерскую линейку
Алла Пугачёва пришла на богослужение в
Просмотреть все новости