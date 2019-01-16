Продажи Lada в Европе упали
В течение прошлого года на территории Европейского Союза было реализовано чуть более 5 100 экземпляров машин российского автоконцерна Lada. По информации Европейской ассоциации автопроизводителей, данный показатель на 0,1% ниже, чем в 2017 году.
Стоит отметить, что в декабре прошлого года в Европе реализации отечественных транспортных средств упали почти на треть: 304 проданных экземпляра в 2018 году против 461 в позапрошлом году. Лидером же европейского рынка стал автогигант Volkswagen с показателем в 1,75 миллиона машина (почти +3% по сравнению с 2017 годом). Второе место у французской компании Renault – 1,1 миллион проданных автомобилей (-4%).
В ТОП-3 попал и американский автоконцерн Ford – 994,3 тысячи реализованных машин (-2,5%), следом расположился ещё один представитель французского автопрома – Peugeot с 971,5 тысячи экземпляров.
Стоит отметить, что в декабре прошлого года в Европе реализации отечественных транспортных средств упали почти на треть: 304 проданных экземпляра в 2018 году против 461 в позапрошлом году. Лидером же европейского рынка стал автогигант Volkswagen с показателем в 1,75 миллиона машина (почти +3% по сравнению с 2017 годом). Второе место у французской компании Renault – 1,1 миллион проданных автомобилей (-4%).
В ТОП-3 попал и американский автоконцерн Ford – 994,3 тысячи реализованных машин (-2,5%), следом расположился ещё один представитель французского автопрома – Peugeot с 971,5 тысячи экземпляров.
Экономика
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 21:11