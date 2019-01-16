Певица Жасмин призналась, что запрещает детям спать с ней в одной кровати

Известная под псевдонимом Жасмин Сара Манахимова воспитывает трех детей, совмещая процесс ухода за наследниками с музыкальной карьерой. Последние дни семья звезды проводит отпуск на Мальдивах, где теледива даже успела отметить в компании Татьяны Навки Старый Новый год. Заговорила знаменитость на своей странице в Instagram и о воспитании детей. Артистка призналась, что они с мужем стараются не пускать наследников в свою кровать, только если чадам не снятся страшные сны. Из-за совместного отдыха сама Жасмин не может нормально выспаться.В комментариях фолловеры спокойно отнеслись к такому заявлению, считая нормальным нежелание певицы пускать детей к себе в постель. По их мнению, в каждой семье должны иметься собственные правила, к которым следует относиться с уважением.