Археологи представили новую теорию одомашнивания собак





Археологи из Дании провели раскопки в Иордании, где наткнулись на массовое скопление костей со следами их прохождения через пищеварительный тракт. Размеры останков позволили сделать вывод, что подобная добыча чересчур велика для человека, а значит поедать крупных животных могли собаки. К слову, найденные кости имеют возраст около 11500 лет. Исходя из этого, эксперты представили общественности новую теорию одомашнивания собак, то есть, люди времён неолита добровольно позволили четвероногим проживать в своих поселениях, питаясь останками зверей, пойманных на совместной охоте.Специалисты считают, что теперь у них появились все основания для опровержения предыдущей теории, согласно которой собаки долгое время жили за пределами поселений, наведываясь туда крайне редко в поисках пищи.