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Археологи представили новую теорию одомашнивания собак

Зарубежные археологи представили новую версию одомашнивания древних собак. Согласно их теории, в период неолита люди намеренно привлекали животных в хозяйство, так как нуждались в помощи на охоте.

Археологи представили новую теорию одомашнивания собак

Археологи из Дании провели раскопки в Иордании, где наткнулись на массовое скопление костей со следами их прохождения через пищеварительный тракт. Размеры останков позволили сделать вывод, что подобная добыча чересчур велика для человека, а значит поедать крупных животных могли собаки. К слову, найденные кости имеют возраст около 11500 лет. Исходя из этого, эксперты представили общественности новую теорию одомашнивания собак, то есть, люди времён неолита добровольно позволили четвероногим проживать в своих поселениях, питаясь останками зверей, пойманных на совместной охоте.

Специалисты считают, что теперь у них появились все основания для опровержения предыдущей теории, согласно которой собаки долгое время жили за пределами поселений, наведываясь туда крайне редко в поисках пищи.



 
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Наука
Добавил: Oksana Сегодня, 20:53

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